Diretta Barcellona Inter/ Streaming video tv: una sfida infinita! (Champions League)

Barcellona Inter sarà diretta dall’arbitro sloveno Damir Skomina, e si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 2 ottobre: torna quella che potremmo definire una sfida infinita, perché ormai tante volte in epoca recente le due squadre si sono incrociate. Nel girone F della Champions League 2019-2020 i nerazzurri, che in campionato hanno sei vittorie in altrettante partite, devono riscattare il pareggio interno contro lo Slavia Praga, ma sono al Camp Nou e dunque rischiano di essere in ritardo dopo due partite; ad ogni modo, forse oggi più di altre volte, ci sarà la possibilità di prendere anche una vittoria sul campo di un Barcellona che arriva sì dalla prima vittoria esterna della stagione (contro il Getafe), ma ha già perso due volte in campionato e nella prima europea ha rischiato di perdere contro il Borussia Dortmund, risultato che certamente la squadra avrebbe meritato. Adesso dunque andiamo a vedere in che modo i due allenatori possono schierare le loro squadre sul terreno di gioco del Camp Nou, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni mentre aspettiamo che prenda il via l’attesissima diretta di Barcellona Inter.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Inter sarà trasmessa esclusivamente per i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: l’appuntamento è su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) e in assenza di un televisore come sempre sarà possibile assistere alla partita di Champions League anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA INTER

Barcellona Inter potrebbe e dovrebbe prevedere il ritorno di Leo Messi e Jordi Alba, che si sono allenati in gruppo: in alternativa Ernesto Valverde potrebbe schierare il giovanissimo Ansu Fati (ma è a disposizione anche Ousmane Dembélé) e Junior Firpo, mentre per il resto non dovrebbero esserci troppe variazioni. Ter Stegen sarà dunque il portiere, con Piqué e Lenglet davanti a lui; sulla corsia destra agirà Nélson Semedo, a centrocampo invece al fianco di Sergio Busquets dovrebbero esserci Frenkie De Jong e Arthur Melo, leggera possibilità per Rakitic con Luis Suarez che sarà la prima punta, supportato ovviamente da Griezmann. Antonio Conte punta sul 3-5-2, con Romelu Lukaku che affiancherà Alexis Sanchez, grande ex che sarà squalificato per la super sfida contro la Juventus. Dietro di loro Brozovic con Sensi e Barella (o Vecino) da mezzali, a destra Candreva resta in ballottaggio con D’Ambrosio mentre sull’altra corsia Biraghi insidia Asamoah, ma il ghanese resta nettamente favorito. In difesa si rivede Godin, che tornerà a giocare contro il Barcellona dopo le tante battaglie con la maglia dell’Atletico Madrid. Con lui De Vrij e Skriniar completano la difesa a protezione del portiere Handanovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Barcellona Inter ci dicono che i blaugrana partono nettamente favoriti: il segno 1 per la loro vittoria ha infatti un valore che corrisponde a 1,60 volte la somma messa sul piatto, laddove l’eventualità del successo nerazzurro (segno 2) vi farebbe guadagnare una cifra pari a 5,25 volte quello che avrete deciso di puntare. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,25 volte la giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA