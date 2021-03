Probabili formazioni Lituania Italia/ Quote, Mancini cambia qualcosa per Vilnius?

PROBABILI FORMAZIONI LITUANIA ITALIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Lituania Italia ci introduciamo alla partita che viene giocata alle ore 20:45 di mercoledì 31 marzo presso Vilnius, valida per le qualificazioni Mondiali 2022: nella terza giornata del gruppo C gli azzurri, finora a punteggio pieno, sfidano quella che sulla carta è la nazionale più abbordabile del lotto, che comunque ha tenuto testa alla Svizzera incassando un solo gol e facendo vedere di potersela giocare, tanto che la nostra nazionale non dovrà comunque sottovalutare l’impegno.

Si tratta però di una bella occasione per chiudere la prima finestra di qualificazioni a punteggio pieno; vedremo se sarà così dopo aver battuto Irlanda del Nord e Bulgaria, tenuto conto del fatto che Roberto Mancini potrebbe sicuramente cambiare qualcosa in termini di effettivi in campo. Aspettando che si giochi, valutiamo quelle che potrebbero essere le scelte dei due CT nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di Lituania Italia.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Lituania Italia, dunque andiamo subito a vedere quali siano le quote che sono state previste dal bookmaker: il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 20,00 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 9,00 volte la puntata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, vale 1,12 volte l’importo che avrete investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI LITUANIA ITALIA

LE SCELTE DI URBONAS

Valdas Urbonas, leggendo le probabili formazioni di Lituania Italia, sembra intenzionato a confermare il suo 4-2-3-1 e le scelte potrebbero essere le stesse di domenica sera: dunque in porta avremo Svedkauskas che sarà protetto da Beneta e Gaspuitis, i due laterali bassi dovrebbero essere Mikoliunas a destra e Vaitkunas a sinistra. In mezzo al campo ci sarà una cerniera più che altro di interdizione, nella quale saranno titolari Dapkus e Simkus; Slivka è il trequartista, sulle fasce invece Novikovas e Lasickas (soprattutto quest’ultimo) sono insidiati da Petravicius che corre per avere una maglia da titolare, la prima punta dovrebbe essere ancora una volta Chernykh anche se Laukzemis potrebbe convincere il suo Commissario Tecnico a dargli una possibilità.

LE MOSSE DI MANCINI

Nelle probabili formazioni di Lituania Italia, come già detto, Mancini può cambiare: in porta sembra destinato alla conferma Gigio Donnarumma, ma sugli esterni difensivi Di Lorenzo e Emerson Palmieri scaldano i motori, allo stesso modo di Gianluca Mancini e Alessandro Bastoni che possono formare una coppia centrale inedita. In mezzo al campo è da valutare l’inserimento di Lorenzo Pellegrini, che tornerebbe titolare agendo con Barella sull’altro versante; come regista a questo punto è favorito Locatelli, andato anche in gol contro la Bulgaria e con le quotazioni in rapida ascesa. In attacco si apre il consueto ballottaggio Belotti-Immobile: stavolta il favorito dovrebbe essere il bomber della Lazio secondo l’idea che i due facciano una partita a testa dal primo minuto, avanza la sua forte candidatura anche Bernardeschi che può partire largo a sinistra, così da lasciare la corsia destra a Federico Chiesa e cioè sul lato di campo dove si esprime meglio.

IL TABELLINO

LITUANIA (4-2-3-1): Svedkauskas; Mikoliunis, Beneta, Gaspuitis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus; Novikovas, Slivka, Petravicius; Chernykh. Allenatore: Valdas Urbonas

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, G. Mancini, A. Bastoni, Emerson P.; Barella, Locatelli, Lo. Pellegrini; F. Chiesa, Immobile, Bernardeschi. Allenatore: Roberto Mancini



© RIPRODUZIONE RISERVATA