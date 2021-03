Diretta Svizzera Lituania/ Streaming video tv: elvetici favoriti (qual. Mondiali)

DIRETTA SVIZZERA LITUANIA: ELVETICI CERCANO ALTRI 3 PUNTI

Svizzera Lituania, in diretta dallo stadio Kybunpark di San Gallo, si gioca per la seconda giornata del girone C delle qualificazioni mondiali verso Qatar 2022 alle ore 20.45 di questa sera, domenica 28 marzo 2021. Sicuramente saranno i padroni di casa elvetici sotto i riflettori nella diretta di Svizzera Lituania, perché i rossocrociati dovrebbero essere i grandi rivali dell’Italia per il primo posto in questo girone, che sarà fondamentale dal momento che solo la prima classificata di ciascun gruppo si qualificherà immediatamente per i Mondiali, senza dover passare dagli spareggi.

La Svizzera ha cominciato molto bene il proprio cammino, con una autorevole vittoria per 1-3 sul campo della Bulgaria giovedì sera, dunque la classifica del girone C dice già che Svizzera e Italia sono appaiate al comando a quota 3 punti: per adesso il duello è a distanza, dal momento che i due scontri diretti saranno a settembre e novembre, ma naturalmente nessuno vuole perdere punti nelle partite più “facili” come potrebbe essere per gli elvetici questa Svizzera Lituania. I baltici sono al debutto avendo riposato nella prima giornata (il girone è a cinque squadre), ma sulla carta non dovrebbero essere un ostacolo complicato: a basket la storia sarebbe stata molto diversa…

DIRETTA SVIZZERA LITUANIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo purtroppo evidenziare che non sarà disponibile la diretta tv di Svizzera Lituania su canali televisivi oppure in diretta streaming video in Italia, di conseguenza i principali punti di riferimento per seguire questo incontro saranno siti e profili social ufficiali delle due Federazioni nazionali, della Uefa e della Fifa.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA LITUANIA

Parlando adesso anche delle probabili formazioni di Svizzera Lituania, osserviamo che i baltici saranno al debutto e potrebbero dunque sfruttare il precedente turno di riposo, mentre la Svizzera riposerà mercoledì e di conseguenza nemmeno il c.t. elvetico Vladimir Petkovic deve preoccuparsi della gestione di tre impegni in sei giorni. Non ci aspettiamo dunque grosse novità rispetto al modulo 3-4-1-2 con il quale la Svizzera giovedì sera ha ottenuto una netta vittoria in Bulgaria: l’asse portante della squadra dovrebbe infatti vedere sempre Sommer in porta, Akanji al centro della retroguardia a tre, l’atalantino Freuler e capitan Xhaka nel cuore della mediana ed infine in attacco l’ex interista Shaqiri come trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Seferovic ed Embolo, entrambi in gol contro la Bulgaria.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Svizzera Lituania secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. La partita sembra a senso unico in favore degli elvetici: il segno 1 infatti è quotato a 1,04, mentre per il segno X già si salirà a quota 13 e fino ad addirittura 40 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria della Lituania.



