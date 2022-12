Probabili formazioni Reggina Inter/ Diretta tv, Lukaku sarà titolare? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA INTER: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Con le probabili formazioni di Reggina Inter ci avviciniamo ad un’altra partita amichevole che i nerazzurri giocano nel corso della loro sosta per i Mondiali: questa volta siamo allo stadio Granillo di Reggio Calabria, e il test è abbastanza importante perché giovedì 22 dicembre viene affrontata la seconda forza della Serie B, una squadra che è reduce dal pareggio contro il Bari e ha la grande possibilità di tornare in Serie A dalla porta principale, vale a dire senza passare dai playoff e coronando così quello che finora è un ottimo campionato.

L’Inter ha già giocato altre amichevoli in questo periodo, a gennaio avrà subito la grande sfida contro il Napoli e Simone Inzaghi, che sfida il fratello Filippo, vuole mettere in campo la migliore formazione possibile, aspettando chiaramente quei nazionali che hanno giocato anche nel fine settimana perché impegnati nelle due finali. Vedremo dunque cosa succederà sul terreno di gioco del Granillo, aspettando che la partita prenda il via possiamo valutare con un giorno di anticipo quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Reggina Inter.

DIRETTA REGGINA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Inter non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione, ma si potrà comunque seguire: infatti il club nerazzurro ha comunicato che l’amichevole andrà in onda su Recast, piattaforma cui la stessa Inter è per ora l’unica società italiana ad essere iscritta. Si tratterà allora di una visione in diretta streaming video, e per avvalervi del servizio dovrete pagare una quota; come sempre poi, parlando di mobilità, dovrete utilizzare dispositivi come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA INTER

GLI 11 DI FILIPPO INZAGHI

Il 4-3-3 di Filippo Inzaghi per Reggina Inter potrebbe prevedere alcune seconde linee, detto comunque che gli amaranto hanno dei giocatori che, magari anche entrando meno nell’undici iniziale, si possono considerare a tutti gli effetti dei titolari aggiunti. Proviamo dunque a ipotizzare lo schieramento di partenza: in porta andrebbe comunque Colombi, davanti a lui può esserci un’occasione per Loiacono e Dutu che sarebbero i centrali difensivi, con linea completata da due terzini che possono essere Bouah e Liotti. A centrocampo la regia di Crisetig, veterano davvero importante per le sorti della Reggina, con magari Alessandro Lombardi che avrebbe una maglia sulla mezzala insieme a Fabbian, che l’Inter osserva con particolare attenzione; poi nel tridente le scelte alternative non mancano, Gabriele Gori per esempio può prendere il posto di Ménez (con staffetta durante la partita) nel ruolo di centravanti, mentre sulle corsie esterne possiamo eventualmente puntare su Federico Ricci e Cicerelli, entrambi partiti dalla panchina sabato quando la Reggina ha pareggiato contro il Bari.

LE SCELTE DI SIMONE INZAGHI

Ancora più dubbi li ha Simone Inzaghi, che in Reggina Inter ritrova qualche reduce dai Mondiali: ha tanta voglia di mettersi in mostra De Vrij, che non ha mai giocato con l’Olanda in Qatar ma andrà comunque valutato e potrebbe andare inizialmente in panchina, lasciando ad Acerbi (ex) il compito di guidare una retroguardia che sarebbe completata da Skriniar e Alessandro Bastoni, mentre in porta si prepara a tornare Onana il cui Mondiale è stato di fatto pessimo per altri motivi (il famoso diverbio con Rigobert Song, CT del Camerun). A centrocampo può giocare Asllani come playmaker basso, quindi Calhanoglu sarebbe schierato nella posizione naturale di mezzala con Barella che agirebbe sull’altro versante, chiaramente però senza dimenticarsi delle alternative Mkhitaryan e Gagliardini; sulle corsie invece Inzaghi potrebbe cavalcare Darmian a destra e mandare Federico Dimarco a sinistra, pronti comunque alla staffetta con Bellanova e Gosens. Poi la coppia d’attacco, e qui dipende da Romelu Lukaku: dopo la delusione Mondiale il belga, che non è ancora fisicamente al 100%, è pronto a rilanciarsi nell’Inter e potrebbe già essere titolare contro la Reggina, in alternativa ovviamente resta valida l’opzione di un giovane (Valentin Carboni favorito) con Dzeko che sarebbe il riferimento avanzato.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA INTER: IL TABELLINO

REGGINA (4-3-3): Colombi; Bouah, Loiacono, Dutu, Liotti; A. Lombardi, Crisetig, Fabbian; F. Ricci, G. Gori, Cicerelli. Allenatore: Filippo Inzaghi

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, R. Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi











