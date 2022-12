Probabili formazioni Reggina Inter/ Le mosse dei fratelli Inzaghi (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA INTER; CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Reggina Inter ci presentano una partita amichevole molto stuzzicante, anche perché avrà il fascino del “derby” in panchina tra i fratelli Filippo e Simone Inzaghi, oltre ad essere per i nerazzurri il primo test italiano nel corso della sosta per i Mondiali: allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria l’avversario è la Reggina padrona di casa, seconda forza della Serie B, che arriva dal pareggio contro il Bari e soprattutto è in ritmo campionato, perché sappiamo bene come la Serie B durante i Mondiali non si sia fermata.

Ecco allora che per l’Inter questa amichevole sarà più significativa di altre in questo periodo, a maggior ragione perché a gennaio ci sarà subito la grande sfida contro il Napoli, alla quale Simone Inzaghi vuole arrivare nel migliore dei modi. Sul terreno di gioco del Granillo allora ci attende una partita davvero affascinante, un bell’antipasto della ripartenza per l’Inter e naturalmente un test di lusso se visto dall’ottica della corsa della Reggina verso l’obiettivo della promozione. Andiamo allora a leggere insieme, senza altri indugi, le probabili formazioni di Reggina Inter.

Il modulo 4-3-3 di Filippo Inzaghi nelle probabili formazioni di Reggina Inter potrebbe in realtà prevedere alcune seconde linee, proprio perché la Reggina sta giocando regolarmente in campionato e avrà una partita di Serie Banche nel giorno di Santo Stefano. Ipotizziamo allora in porta il titolare Colombi, davanti a lui può esserci un’occasione per i centrali Loiacono e Dutu, con Bouah e Liotti che invece potrebbero essere i terzini. A centrocampo ecco la regia dell’ex Crisetig, con Lombardi e Fabbian che potrebbero essere le due mezzali al suo fianco; infine, nel tridente le alternative non mancano, Gori per esempio può prendere il posto di Ménez nel ruolo di centravanti mentre le ali potrebbero magari essere Ricci e Cicerelli.

Ancora più dubbi li ha Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Reggina Inter: ritrova qualche reduce dai Mondiali come De Vrij, che non ha mai giocato con l’Olanda in Qatar, ma sembra ancora favorito Acerbi per affiancare Skriniar e Bastoni davanti ad Onana, il cui Mondiale è stato turbolento. A centrocampo può giocare Asllani come playmaker, con Calhanoglu mezzala al pari di Barella, ma con le alternative Mkhitaryan e Gagliardini che puntano a loro volta ad essere titolari; Darmian a destra e Dimarco a sinistra potrebbero invece essere i due esterni dal primo minuto, pronti comunque alla staffetta con Bellanova e Gosens. In attacco molto dipende da Lukaku: il belga non è ancora fisicamente al 100% ma vuole rilanciarsi con l’Inter e potrebbe già essere titolare contro la Reggina per prepararsi al meglio verso il Napoli, in alternativa resta valida l’opzione Valentin Carboni con Dzeko che è la certezza.

REGGINA (4-3-3): Colombi; Bouah, Loiacono, Dutu, Liotti; Lombardi, Crisetig, Fabbian; Ricci, Gori, Cicerelli. All. Filippo Inzaghi

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lukaku. All. Simone Inzaghi.











