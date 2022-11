Probabili formazioni Spagna Germania/ Diretta tv, rivoluzione per Flick? (Mondiali)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GERMANIA: CHI GIOCA IL BIG MATCH?

Grande spettacolo con le probabili formazioni di Spagna Germania: alle ore 20:00 di domenica 27 novembre vivremo il big match nel gruppo E dei Mondiali 2022, e sicuramente la partita più attesa di tutta la prima fase. Lo è ancora di più dopo quello che è successo mercoledì: la Germania si è clamorosamente fatta rimontare dal Giappone, ha perso e dunque questo incrocio con la Roja diventa immediatamente un dentro o fuori, perché perdere o anche solo mancare la vittoria potrebbe significare eliminazione, soprattutto se il Giappone dovesse rispettare il pronostico e battere la Costa Rica.

La Spagna invece non poteva sperare in esordio migliore ai Mondiali 2022: un 7-0 rifilato alla Costa Rica che ci ha detto come la nazionale di Luis Enrique, aspettando appunto avversarie più probanti, abbia straordinaria qualità e possa davvero ambire ad arrivare sino in fondo al torneo. Intanto sarà interessante scoprire quello che succederà allo stadio Al Bayt di Al Rayyan; mentre aspettiamo che arrivi domenica sera facciamo una rapida valutazione sulle scelte che i due Commissari Tecnici potrebbero operare per un big match che può significare molto per entrambe, dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Spagna Germania.

DIRETTA SPAGNA GERMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Germania viene fornita dalla televisione di stato: sappiamo bene infatti che i diritti per trasmettere le partite dei Mondiali 2022 sono stati acquistati dalla Rai, in questo caso l’appuntamento è su Rai Uno che naturalmente è disponibile anche in alta definizione, Come sempre poi l’emittente vi permetterà di seguire il match in questione anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GERMANIA

GLI 11 DI LUIS ENRIQUE

Spagna Germania si avvicina, Luis Enrique sulla carta dovrebbe confermare lo stesso 4-3-3 che abbiamo visto impegnato contro la Costa Rica perché le cose hanno funzionato alla perfezione, ed eventualmente il turnover arriverà soltanto nell’ultima partita del girone. Spazio dunque a una difesa nella quale Rodri potrebbe nuovamente essere impiegato al fianco di Laporte, una nuova invenzione del CT della Roja; in questo modo c’è un doppio playmaker a tutti gli effetti perché davanti al calciatore del Manchester City gioca Sergio Busquets, affiancato dai due giovani del Barcellona che sono ovviamente Pedri e Gavi, che hanno già destato una straordinaria impressione. Sugli esterni bassi agiscono invece Azpilicueta e Jordi Alba; nel tridente offensivo Asensio dovrebbe nuovamente avere la meglio su Morata e giocare come centravanti, ai suoi lati invece avremo Ferran Torres, il più giovane spagnolo a segnare una doppietta ai Mondiali dai tempi di Fernando Torres, e Dani Olmo.

I DUBBI DI FLICK

Hans-Dieter Flick invece cambia per Spagna Germania: alcune scelte non hanno pagato e poi una sconfitta del genere impone che ci siano modifiche nella formazione. Il modulo resta il 4-2-3-1, ma davanti a Neuer potremmo stavolta vedere Ginter al posto di Schlotterbeck, con la conferma di Rudiger e un terzino che può spingere maggiormente, dunque Kehrer (e non Sule) mentre sull’altro lato dovrebbe essere confermato Raum. A centrocampo la sensazione è che Flick voglia realmente dare spazio alla mediana che gli ha fatto vincere tutto nel Bayern, e allora Goretzka dovrebbe prendere il posto di Gundogan per affiancare Kimmich; davanti, Thomas Muller va per la conferma e così anche Gnabry sulla destra, mentre sulla corsia sinistra Musiala rischia il posto che potrebbe andare a Gotze, un veterano di cui la Germania potrebbe aver bisogno in questo momento così delicato. Panchina probabile anche per Havertz: c’è bisogno di un attaccante con caratteristiche diverse, e allora potrebbe scoccare l’ora di Moukoko come titolare.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GERMANIA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo. Allenatore: Luis Enrique

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Ginter, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, T. Muller, Gotze; Moukoko. Allenatore: Hans-Dieter Flick











