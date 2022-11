Diretta Germania Giappone/ Streaming video Rai 2: tedeschi pronti? (Mondiali 2022)

DIRETTA GERMANIA GIAPPONE: SFIDA INTRIGANTE!

Germania Giappone si gioca in diretta alle ore 14:00 di mercoledì 23 novembre, presso lo stadio Internazionale Khalifa di Al Rayyan: siamo nel gruppo E dei Mondiali 2022, e finalmente arriva il giorno dell’esordio per la nazionale tedesca. Una di quelle che hanno scritto la storia della Coppa del Mondo, ma che si trova forse in una fase transitoria: naturalmente non si può togliere la Germania dalle candidate al titolo, ma già con gli ultimi passi di Joachim Loew si era aperto un processo di ricostruzione che ora potrà essere sublimato da Hans-Dieter Flick, che tuttavia ha ancora qualche problema da risolvere (vedi ultima Nations League).

Il Giappone chiaramente è una grande conferma ai Mondiali 2022, essendo una potenza del calcio asiatico; in passato ha anche ottenuto buoni risultati ma in generale non è mai andato oltre gli ottavi, e ora non sembra avere una nazionale che possa realmente competere soprattutto in un girone nel quale è presente anche la Spagna. Vedremo comunque come andrà questa prima partita per le due squadre: aspettando che la diretta di Germania Giappone prenda il via possiamo fare qualche considerazione sulle scelte da parte dei due CT, andando a leggere insieme le probabili formazioni ad Al Rayyan.

DIRETTA GERMANIA GIAPPONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Giappone viene fornita dalla televisione di stato: sappiamo bene infatti che i diritti per trasmettere le partite dei Mondiali 2022 sono stati acquistati dalla Rai, in questo caso l’appuntamento è su Rai Due che naturalmente è disponibile anche in alta definizione, Come sempre poi l’emittente vi permetterà di seguire il match in questione anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO GERMANIA GIAPPONE SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA GIAPPONE

Flick ha scelto il 4-2-3-1 come modulo di riferimento: nella diretta Germania Giappone Neuer sarà chiaramente il portiere, davanti a lui dovremmo vedere Ginter e Rudiger con due terzini che possono essere Kehrer e Raum. A centrocampo Kimmich e Goretzka potrebbero lasciar fuori Gundogan, ma qui le scelte a disposizione di Flick potrebbero anche prevedere l’arretramento di Musiala, altrimenti in ballottaggio con Thomas Muller per fare il trequartista centrale. Possibilità per Leroy Sané e Gnabry sugli esterni; senza l’infortunato Werner, come prima punta è ballottaggio tra Havertz – falso nueve – e Moukoko.

Modulo speculare per il Giappone di Hajime Moriyasu, con Minamino che rappresenta la stella e agirà sulla trequarti; i laterali possono essere Soma e Kubo, ma in realtà attenzione a Ito e Maeda che hanno esperienza di calcio internazionale; poi un centrocampo nel quale Shimasaki sarà schierato con Kamada, vincitore dell’ultima Europa League; in difesa Tomiyasu terzino destro con Nagatomo possibilità sull’altro versante, in mezzo invece avremo Taniguchi e Itakura a protezione del portiere Kawashima, che quest’anno però deve giocarsi il posto con Gonda.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta Germania Giappone, partita valida per il gruppo E dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria dei tedeschi vi permetterebbe di guadagnare 1,45 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,75 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo della nazionale del Sol Levante, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 6,50 volte la vostra giocata sulla partita.

