Problemi di salute mentale tra bambini in aumento dopo Covid/ +79% di casi in Uk

I problemi di salute mentale tra bambini dopo il Covid-19 in Uk sono aumentati a dismisura. A rivelarlo, come riportato dal Daily Telegraph, sono le analisi dell’organizzazione benefica YoungMinds, che evidenziano il 79% di segnalazioni in più. Ad essere coinvolti per il secondo anno consecutivo sono stati quasi un milione e mezzo di minori.

I dati in questione, tuttavia, rivelano anche che i piccoli pazienti non sono stati assistiti nel modo adeguato a causa di numerosi rinvii. Il boom di ricoveri ha infatti rallentato di molto il sistema. Lo dimostra anche il fatto che più di un quarto dei giovani nel Regno Unito risente tuttora degli effetti sulla propria salute mentale causati dal Covid-19 a distanza di più di tre anni dal primo lockdown. È per questo motivo che gli esperti hanno invitato il Governo ad aumentare il numero di specialisti all’opera e a finanziare meglio i servizi.

Problemi di salute mentale tra bambini in aumento dopo Covid: l’allarme in Uk

“Uno dei maggiori ostacoli alla riduzione dei tempi di attesa è la mancanza di personale ei giovani stanno pagando il prezzo di una totale assenza di pianificazione della forza lavoro negli ultimi anni. Qualsiasi nuovo piano per la forza lavoro del SSN deve includere misure significative per aumentare il numero di specialisti della salute mentale che lavorano con i bambini e i servizi di salute mentale per i giovani”, ha affermato Tom Madders, direttore delle comunicazioni e delle campagne di YoungMinds.

Laura Bunt, amministratore delegato dell’organizzazione benefica, ha aggiunto: “Ogni giorno senza azione è un altro giorno, migliaia di giovani sono senza il mentale. Qualsiasi nuovo piano deve includere misure per aumentare il numero di specialisti della salute mentale per offrire ai pazienti l’assistenza sanitaria di cui hanno bisogno. Dietro ogni numero c’è un giovane che affronta sfide impossibili. Non possiamo permettere che questo venga accettato come la nuova normalità, con 1,4 milioni di giovani sottoposti a problemi di salute mentale senza supporto”.











