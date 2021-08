Prof a La Sapienza si m*sturba in cam agli esami/ Niente sanzioni “la credevo spenta”

Un professore dell’Università La Sapienza di Roma si masturba in webcam durante una sessione di esami in modalità online: questa è la notizia emersa attraverso le colonne dell’edizione di mercoledì 11 agosto del quotidiano “Domani”. Come riportato nell’articolo, i fatti risalirebbero allo scorso 8 febbraio, dunque a poco più di 6 mesi fa. L’insegnante era convinto di avere disattivato la videocamera del suo computer, che, invece, era rimasta attiva, riproducendo sui monitor degli studenti in quel momento connessi le immagini del suo atto di autoerotismo.

L’episodio è stato denunciato dagli alunni, i quali avrebbero anche allegato un filmato che mostrerebbe l’uomo in atteggiamenti impossibili da equivocare. La loro lettera è stata indirizzata al garante di Ateneo e al presidente del Comitato unico di garanzia, ma non avrebbe sortito alcun effetto; risulta, infatti, che i vertici universitari abbiano deciso di non assumere alcun provvedimento nei confronti del docente, limitandosi a redarguirlo verbalmente. Una tirata d’orecchie seguita da una missiva indirizzata alla preside della facoltà dal diretto interessato…

PROF SI MASTURBA IN WEBCAM: “CREDEVO FOSSE SPENTA, È STATO UN INCIDENTE”

Il prof si sarebbe giustificato così, secondo quanto riferito dai colleghi del “Domani”: “Purtroppo l’incidente è frutto della stanchezza causata dagli esami online. Doveva essere un momento di pausa, ma purtroppo non mi sono accorto che la telecamera fosse rimasta aperta“. Insomma, un brutto e infelice scivolone che non si sarebbe dovuto verificare e sicuramente non permeato da premeditazione: ecco perché si è scelto di chiudere un occhio, con gli studenti che hanno scritto una seconda lettera di contestazione.

“Lasciare che un caso simile si assolva con un mero ammonimento verbale – denunciano i giovani – è una mancanza di considerazione per tutti gli studenti e le studentesse che durante lo svolgimento degli esami orali, con un atto del genere, sono stati del tutto mancati di rispetto nei confronti dell’impegno e della serietà con cui stavano affrontando la prova d’esame”. Il preside della facoltà di Scienze Naturali de La Sapienza, Riccardo Faccini, ha sottolineato: “Si vedevano atti poco chiari e il provvedimento di censura è stato preso perché nel video si vede solamente lui che si sistema i pantaloni”.



