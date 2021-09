Prof. Di Carlo contro Cecchi Paone/ Video: “Lei non è qui per fare domande!”

Lite furibonda questa mattina a Coffee Break tra Alessandro Cecchi Paone e il docente di lettere Valentino Di Carlo, schieratosi contro l’estensione del Green pass obbligatorio a scuola. Tutto ha avuto inizio dalla dissertazione del professore, che ha spiegato il suo punto di vista: “La scuola è un posto dove si esercita la propria professione, lo stratagemma del Green pass per esercitarla vada fortemente a cozzare con i principi costituzionali fondati assolutamente sul diritto al lavoro dei cittadini. Tuttavia bisogna ampliare il concetto del ragionamento, altrimenti sembrerebbe che sia Cecchi Paone che il professor Crepet abbiano ragione: in realtà no. Non c’è chiarezza, non c’è chiarezza, non c’è chiarezza! Il ministro Bianchi ha dichiarato qualche giorno fa che è sua intenzione far togliere le mascherine in classe…“. E qui si è inserito Cecchi Paone, chiedendo al conduttore Andrea Pancani: “Ti dispiace chiedere al professore se è vaccinato?“.

CECCHI PAONE, LITE CON PROF. DI CARLO: “LEI E’ UN NO VAX”

La replica del prof. Di Carlo è stata veemente: “Allora, premessa la stima che Cecchi Paone ha nei miei confronti…“. Ma Cecchi Paone incalza: “Non faccia premesse: è vaccinato o no?“. A questo punto Di Carlo ha perso le staffe: “Lei non è qui per fare domande! Lei non è qui per fare domande Cecchi Paone! Abbia pazienza, abbia pazienza, abbia pazienza! Lei non è il conduttore di questa trasmissione, lei non è il conduttore di questa trasmissione!“. Cecchi Paone ha cercato di giocare d’astuzia chiedendo a Pancani di rivolgere al prof la stessa domanda, ma il docente di lettere ha dribblato la questione continuando spiegare perché a suo dire l’obbligo di green pass non fosse accettabile. Cecchi Paone dal suo punto di vista ha sintetizzato: “Perché lei è un no vax!“. E Di Carlo: “Con Cecchi Paone non è possibile un confronto perché manca di pragmatismo e di buonsenso“. La replica di Cecchi Paone: “E lei che non sa rispondere ad una domanda così normale di cosa manca? Di tutto!“. Clicca qui per il video della lite tv!

