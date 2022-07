Professor T/ Anticipazioni puntata 27 luglio: Lisa Donckers chiede aiuto a Jasper

Professor T, la serie inglese debutta su Rai 2

Questa sera, mercoledì 27 luglio 2022, in seconda serata su Rai 2 debutta “Professor T”. Remake dell’omonima serie belga con Koen De Bouw andato in onda per tre stagioni su Één e passato In Italia su La7 e La7d, la versione britannica è interpretato da Ben Miller, l’attore londinese lanciato sul piccolo schermo da “Delitti in Paradiso” e “Primeval”. Il professor Jasper Tempest è un geniale criminologo dell’Università di Cambridge, soprannominato dai suoi studenti “Professor T”, con disturbi ossessivi compulsivi e una madre prepotente e opprimente. Lavorare con lui non è facile: maniaco della pulizia, insulta tutti quelli che ha intorno, trova immediatamente i punti deboli di ogni persona e vuole avere sempre ragione. Lisa Donckers (Emma Naomi), ex studentessa del suo corso a Cambridge diventata detective di Scotland Yard, è rimasta in contatto col suo mentore e gli chiede di collaborare con la polizia per risolvere crimini all’apparenza irrisolvibili.

Professor T, anticipazioni episodio “Anatomia di un ricordo”

Nel primo episodio di “Professor T” dal titolo “Anatomia di un ricordo” Diana Tyson viene aggredita nel campus universitario. Trovando delle somiglianze con un altro caso, la detective Lisa Donckers chiede aiuto al Professor T, suo ex insegnante di criminologia forense. Inizialmente il professore si rifiuta di aiutare Lisa e il suo collega Dan, ma successivamente cambia idea finendo per sporcarsi molto spesso le mani, la principale e più disturbante delle sue tante nevrosi. La madre di Jasper Tempest è interpretata da Frances de la Tour, l’indimenticabile Olympe Maxime, preside della scuola di Beauxbatons, nella saga di Harry Potter. La prima stagione della serie “Professor T” è composta da sei episodi e il finale, su Rai 2, è previsto il 31 agosto. Nel frattempo, ITV ha già confermato la serie per una seconda stagione, sempre da 6 episodi.

