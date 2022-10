Professore arrestato per violenza sessuale su 11enne/ La vicepreside sapeva tutto

Professore arrestato per violenza sessuale: uomo ai domiciliari

Un professore di scuola media è stato arrestato per violenza sessuale dalla Squadra Mobile di Caltanissetta per violenza sessuale su una ragazzina di 11 anni. L’uomo, che insegna in una scuola statale, avrebbe molestato in più occasioni una undicenne, forte del suo ruolo da insegnante. Anche la vicepreside sarebbe stata al corrente della situazione, dopo la denuncia della giovane, ma non avrebbe fatto niente per mettere a conoscenza della situazione le forze dell’ordine. Il docente si trova ora ai domiciliari.

La ragazzina, lo scorso mese di giugno, ha avuto il coraggio di raccontare quanto accaduto ad una sua insegnante. La docente ha riferito tutto alla vicepreside, che però non ha denunciato il professore e non ha preso alcun provvedimento disciplinare. Per questo motivo, ora anche lei è indagata per omessa denuncia.

Professore arrestato per violenza sessuale: la testimonianza dei compagni

La giovane studentessa, nonostante la sua richiesta di aiuto fosse caduta nel vuoto, ha avuto la forza per raccontare quanto accaduto anche ai genitori che hanno immediatamente denunciato i fatti alla Squadra Mobile. In pochi giorni, gli investigatori di Caltanissetta hanno ascoltato diversi compagni di classe della ragazzina, che avevano ricevuto le confidenze della compagna, come rivela l’Ansa. Gli studenti hanno raccontato anche di altri comportamenti inopportuni del professore e di frasi inadeguate che questo avrebbe pronunciato in classe.

La vittima è stata poi ascoltata dal gip nel corso di un incidente probatorio, di fronte alla psicologa. La classe della giovane ha collaborato con gli investigatori, raccontando alla polizia dei comportamenti inopportuni del professore. Il docente era solito dire parolacce davanti ai ragazzi e apprezzare apertamente le studentesse. La vicepreside, che non ha fatto nulla dopo la confessione docente con la quale la vittima aveva parlato, è stata denunciata per omessa denuncia.

