PROGETTO ARCA/ Dai pasti caldi all’accoglienza, l’aiuto concreto a migliaia di poveri

Il primo aiuto, sempre è la mission di Fondazione Progetto Arca, che da 30 anni opera in Italia e nel mondo per portare un aiuto concreto a persone fragili che vivono in povertà ed emarginazione: senza dimora, famiglie indigenti, rifugiati e richiedenti asilo. L’obiettivo di operatori e volontari è ascoltare ogni persona e accompagnarla nel recupero dell’autonomia e nel reinserimento sociale, abitativo e lavorativo.

Per le persone senza dimora che vivono in strada, Progetto Arca garantisce assistenza e distribuzione di pasti caldi e beni di prima necessità per l’igiene personale e la protezione dal freddo; nell’ultimo anno le Unità di strada e le Cucine mobili, foodtruck attivi h24 in 8 città, hanno distribuito oltre 235mila pasti caldi.

Il sostegno alimentare alle famiglie povere avviene attraverso la consegna della spesa a casa e attraverso i market solidali – oggi 7 – riforniti da donazioni ed eccedenze da supermercati; nell’ultimo anno sono state aiutate 3mila famiglie.

L’accoglienza è un altro servizio distintivo di Progetto Arca: sono 146 le strutture – tra centri, comunità residenziali e appartamenti – dove sono accolti senzatetto, famiglie con minori, mamme sole con bambini, seguiti da équipe multidisciplinari messe a disposizione per le diverse esigenze: assistenza sociale, consulenza legale, supporto psicologico, ricerca del lavoro, creazione di piani di risparmio. Nell’ultimo anno sono state accolte 4mila persone.

Il Presidente Alberto Sinigallia ricorda che “in 30 anni abbiamo portato ogni giorno un aiuto concreto alle persone fragili, oltre 430mila da quel primo servizio nel 1994 dedicato all’accoglienza di persone con dipendenza. Oggi garantiamo sostegno e servizi strutturati a chi ha bisogno di una stampella temporanea per riprendere fiato da una difficoltà di vita, per ricominciare a vivere con fiducia”.

Donare il 5×1000 a Progetto Arca è aiutare concretamente ogni giorno migliaia di persone povere: 5×1000.progettoarca.org

