Progetto Arca: emergenza Ucraina, domani nuovo convoglio/ Aiuti per i civili in fuga

PROGETTO ARCA: INVIO CONVOGLIO DI AIUTI IN UCRAINA

Alle ore 18.30 domani da Piazza della Scala a Milano partirà un nuovo convoglio di aiuti umanitari della Fondazione Progetto Arca: la direzione fissata è Siret, cittadina della Romania a solo un chilometro dal confine con l’Ucraina.

La missione umanitaria di Progetto Arca, denominata “Emergenza Ucraina”, vedrà gli operatori e i volontari della onlus impegnati nel supporto e aiuto concreto alle migliaia di persone civili in fuga dalla guerra in corso tra Russia e Ucraina. Il convoglio in partenza domani da Piazza della Scala raggiungerà il campo-aiuti allestito lo scorso 1 marzo a Siret: l’arrivo dei tir vedrà la destinazione prevista per sabato 12 marzo. Alla partenza dei nuovi convogli sarà presente il sindaco di Milano Beppe Sala con l’intervento previsto del Presidente di Fondazione Progetto Arca, Alberto Sinigallia: «Siamo il primo aiuto che accoglie i cittadini ucraini che passano il confine», ha dichiarato il responsabile della Fondazione inaugurando la missione ad inizio marzo, «Altri operatori, volontari e personale sanitario stanno per raggiungere il confine insieme ad un nuovo carico di materiale umanitario e nel frattempo organizziamo a Milano l’accoglienza dei profughi che arriveranno».

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 9 marzo 2022: la cinquina è...

LEGGI ANCHE:

SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 9 marzo (210/2022)BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 9 MARZO/ Dati: +5.583 casi, 14 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA