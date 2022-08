Programma Meeting Rimini 2022/ Incontri e ospiti: Draghi, 9 ministri e Zuppi (Cei)

IL PROGRAMMA GENERALE DEL MEETING DI RIMINI 2022

Il Meeting di Rimini segna la ripartenza della politica italiana dopo la pausa estiva, ma l’edizione di quest’anno è destinata ad essere una tribuna di prim’ordine, con la campagna elettorale in corso. Peraltro, la kermesse riminese, che abitualmente richiama il gotha della politica e dell’economia italiana, oltre che del panorama ecclesiale, quest’anno avrà tantissimi politici tra gli ospiti, che quindi non dialogheranno solo sulle sfide del futuro, ma anche in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Il programma del Meeting di Rimini 2022, il cui tema quest’anno è “Una passione per l’uomo”, prevede tra i suoi ospiti il presidente del Consiglio Mario Draghi, che è una vecchia conoscenza di questa kermesse, infatti è alla sua terza partecipazione.

Ma ci sarà tanta presenza istituzionale. A Rimini, infatti, sono attesi nove ministri e tanti governatori di regione. Ci saranno anche importanti figure europee, come la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il commissario Ue Paolo Gentiloni. Il programma del Meeting di Rimini 2022, che apre i battenti domani 20 agosto 2022, offre un focus anche su questioni critiche, come la guerra in Ucraina scatenata dalla Russia e la Terra Santa, cui prenderanno parte il Nunzio apostolico a Mosca e il Patriarca di Gerusalemme.

MEETING DI RIMINI 2022: NON SOLO TRIBUNA POLITICA

Il programma del Meeting di Rimini 2022 offrirà il primo grande confronto in vista delle elezioni politiche 2022, con la campagna elettorale in corso. Martedì 23, infatti, è previsto il convegno nel quale si confronteranno Luigi Di Maio, Enrico Letta, Maurizio Lupi, Giorgia Meloni, Ettore Rosato, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il giorno successivo è previsto l’intervento del premier Mario Draghi, ma particolarmente atteso è il discorso del 21 agosto del presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), Matteo Maria Zuppi. Anche per lui non è un esordio, ma il Cardinale arcivescovo di Bologna quest’anno salirà sul palco del Meeting di Rimini rappresentando per la prima volta tutti i vescovi italiani. Tra gli ospiti attesi anche il presidente della Consulta Giuliano Amato, ma il 22 agosto è anche il giorno del confronto tra i presidenti di sette regioni italiani e della provincia di Trento. Il programma del Meeting di Rimini 2022 prevede uno spazio anche sul Covid; infatti, sono confermate le presenze del ministro della Salute Roberto Speranza e dei virologi Rezza e Pregliasco. Un tema che apre ad una riflessione non solo sulla sanità, ma anche sulla ripartenza dopo la pandemia.

IL DIALOGO INTERRELIGIOSO E LA SCIENZA AL MEETING DI RIMINI 2022

Il programma del Meeting di Rimini 2022, kermesse storicamente proiettata sulle sfide del futuro, solleva confronti che pongono riflessioni su passato e presente. Lo dimostra lo spazio dedicato al dialogo interreligioso in una fase di tensioni in Medio Oriente: il popolo di CI quest’anno ospiterà Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa, Segretario Generale della Lega musulmana mondiale. Come ogni anno, tanti dibattiti, panel e ospiti anche al Meeting di Rimini 2022, organizzato da Comunione e Liberazione. Non solo politica, dunque, ma anche Covid come causa di un ripensare diffuso della società. Tema caldo anche la ripartenza economica e il lavoro, ma ampio spazio anche alla scienza, infatti segnaliamo panel interessanti sul rapporto uomo-macchina e sulla ricerca nello spazio profondo, a cui verranno dedicati rispettivamente due momenti. Il primo è in programma il 25 agosto con il docente della Pontificia Università Gregoriana di Roma Paolo Benanti, l’altro il 23 con il premio Nobel per la Fisica del 2006 John Mather.

MEETING DI RIMINI 2022 IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

Il Meeting di Rimini 2022 va anche in tv. Oltre a fornire una completa copertura in video streaming, tramite il suo canale YouTube, potrà essere seguito, per alcuni suoi incontri in tv. Se ne occuperanno, in particolare, Sky Tg24 e Rai News24, mentre quegli incontri che avranno una copertura in diretta video streaming anche altrove, saranno coperti, a seconda degli appuntamenti, da Quotidiano Nazionale, RepTv e Corriere Tv.

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO IN PDF DEL MEETING DI RIMINI 2022











