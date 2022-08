Programma Meeting Rimini 2022 oggi 20 agosto/ Incontri, ospiti e video streaming

IL PROGRAMMA DI OGGI DEL MEETING DI RIMINI 2022

È un programma ricco di incontri e scandito dalla presenza di moltissimi ospiti quello di oggi, sabato 20 agosto 2022, del Meeting di Rimini 2022, arrivato quest’anno alla sua 43esima edizione. “Una passione per l’uomo” è il titolo di quest’anno, che tra ispirazione dalla frase di don Giussani, tratta dall’intervento al Meeting del 1985. Il primo incontro è quello delle ore 12:00, “Artigiani di pace. La passione di conciliare” con S.Em. Card. Dieudonné Nzapalainga, Arcivescovo di Bangui, Centrafrica; S.E. Mons. Paolo Pezzi, Arcivescovo Metropolita della Madre di Dio a Mosca; S.B. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. A introdurre l’incontro Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS.

SCENARIO SANITÀ/ Cartabellotta: tagli, Pnrr, Stato, Regioni, come superare il Covid

Un tema indispensabile alla luce della guerra in Ucraina: è necessario sostenere coloro che vogliono costruire la pace. Del resto, la Chiesa si è sempre impegnata per favorire il dialogo e il superamento delle contrapposizioni, oltre che della violenza. Alle ore 15:00 il programma del Meeting di Rimini 2022 di oggi prevede l’incontro “Europa e futuro” per discutere del ruolo dell’Ue e dei dossier al centro della sua azione politica con Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per gli Affari Economici. Ma partecipa anche Elena Mazzola, Presidente della ONG Emmaus, Kharkiv, Ucraina. Inoltre, verrà trasmesso il video messaggio di Roberta Metsola, Presidente Parlamento Europeo. A introdurre l’incontro Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

DALL'AFRICA/ Card. Nzapalainga: i cristiani, nuovi artigiani della pace

MEETING DI RIMINI 2022 OGGI: IL PROGRAMMA DEL POMERIGGIO

Alle ore 15:00 l’incontro di oggi del Meeting di Rimini 2022 “Uno ti aspetta. Dino Buzzati e l’esperienza educativa dei colloqui fiorentini”: verranno ascoltate alcune testimonianze di chi ha partecipato al convegno di letteratura italiano nato nel 2002, ma ci sarà anche un approfondimento sul metodo del percorso e l’esperienza educativa. Alle ore 17:00 invece il programma del Meeting di Rimini 2022 di oggi propone una riflessione sulla tecnologia e lo spazio per l’uomo nell’incontro “Cybersocietà e civiltà dell’uomo” con Maria Chiara Carrozza (CNR), il professor Mauro Magatti, e Luciano Violante, Presidente emerito Camera dei Deputati. A introdurli il professor Andrea Simoncini, Vice Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS. Alla stessa ora l’incontro “Progettare, abitare, vivere” per capire le sfide delle città e le risposte da dare alla qualità dell’abitare, emersa soprattutto con la pandemia Covid. Il programma del Meeting 2022 prevede oggi alle ore 17:00 di sabato 20 agosto anche l’incontro “Serve ancora il pediatra di famiglia? La pediatria, fra prossimità di cura e riforme di sistema” con esperti del settore per discutere di un modello di riforma che soddisfi le esigenze dei professionisti, ma anche destinatari delle loro cure. L’ultimo incontro delle ore 17:00 è “L’economia canta la bellezza della buona impresa”, alla luce dell’esperienza dell’Associazione San Giuseppe Imprenditore per aiutare imprenditori e lavoratori autonomi ispirandosi al Vangelo e ai principi di economia dei teologi francescani. Seguirà la proiezione del film “Cantico Economico”.

PAPA AL MEETING/ L'amore gratuito del Samaritano alla prova della storia

DA DON GIUSSANI A SANITÀ, LAVORO E FOTOGRAFIA

Appuntamento alle ore 19:00 per l’incontro “Il cristianesimo come avvenimento. Il pensiero teologico di Luigi Giussani”, una delle voci più originali del nostro tempo. Con Alberto Cozzi, Tom Gourlay e Giulio Maspero, introdotti da Carmine Di Martino, si discuterà quindi non sol del suo pensiero, ma anche del contributo e del peso nella realtà attuale. Il programma del Meeting 2022 di oggi prevede alla stessa ora il talk “Il cambiamento possibile”, la sanità oltre il Covid, a cui prenderà parte anche il ministro della Salute Roberto Speranza, per discutere con Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà, sulla situazione della sanità dopo due anni di pandemia. In programma oggi anche “Il tempo dell’attenzione”, un incontro su economia dell’attenzione, tecnologia e social media, fissato alle ore 19:00, come “Lavoro: la persona al centro tra esperienza e desiderio” per un dialogo sul mondo del lavoro e interrogarsi sulla possibilità di mettere una passione per l’uomo al centro di esso. Il penultimo incontro del programma di oggi del Meeting di Rimini 2022 è “Dire di sì”, un dialogo tra i fotografi Joel Meyerowitz e Gus Powell sul ruolo della fotografia nella vita attorno a noi. Infine, “In oculis facta. Il ruolo delle immagini nella conoscenza scientifica” per esaminare l’importanza dell’immagine nella conoscenza della realtà per chi fa ricerca scientifica.

ARENE E SPETTACOLI DI OGGI AL MEETING DI RIMINI 2022

Per quanto riguarda le Arene, alle ore 14:00 di oggi il programma del Meeting di Rimini 2022 propone “Comunicazione istituzionale: nuove forme media e sviluppo sostenibile”. Alle ore 18:30 il meeting di Rimini 2022 prevede “Un contrasto sorprendente” moderato dal fisico Cristina Leonardi (Università degli Studi di Milano) con Alberto Zorloni di Nikon Europe BV e il biologo Alex Costa (Università degli Studi di Milano). Infine, due spettacoli alle ore 21:30. Dalla produzione teatrale originale “Liberi tutti!” ai “Mostri Tour” di RadioLondra.

MEETING DI RIMINI 2022: DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

Tutti gli appuntamenti del programma di oggi del Meeting di Rimini 2022 possono essere seguiti in diretta video streaming sul canale YouTube dell’evento, ma è prevista anche la diretta tv di alcuni incontri e dialoghi. Questo è il caso di “Europa e futuro”, trasmesso in tv da Sky Tg24 e RaiNews24, oltre che in streaming su Repubblica Tv e Quotidiano Nazionale. A proposito di quest’ultimo, trasmetterà in video streaming anche l’incontro “Cybersocietà e civiltà dell’uomo”. Invece in diretta tv su RaiNews25 e in video streaming su CorriereTv e RepTv il talk “Il cambiamento possibile”, la sanità oltre il Covid.

IL PROGRAMMA DI OGGI DEL MEETING DI RIMINI 2022 IN PDF

ARTIGIANI DI PACE. LA PASSIONE DI CONCILIARE



VIDEO STREAMING CYBERSOCIETÀ E CIVILTÀ DELL’UOMO

VIDEO STREAMING “IL CRISTIANESIMO COME AVVENIMENTO. IL PENSIERO TEOLOGICO DI LUIGI GIUSSANI”













© RIPRODUZIONE RISERVATA