Nella giornata di ieri – mercoledì 24 luglio 2024 – il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nella cornice del ‘suo’ Quirinale a Roma i vertici del Meeting di Rimini: un’occasione per rinnovare la sua vicinanza all’importante evento che raccoglie nel capoluogo emiliano migliaia e migliaia di curiosi ed esperti ogni anno; ma anche per presentare i più importanti contenuti dell’edizione del Meeting che è ormai pronta ad aprirsi. Presenti al Quirinale – oltre ovviamente a Sergio Mattarella – anche Bernhard Scholz, il presidente della Fondazione ‘Meeting per l’amicizia fra i popoli’, accompagnato da Giorgio Vittadini che presiede la Fondazione per la Sussidiarietà e dal collega – lui presidente della Fondazione Meeting – Emmanuele Forlani.

Dopo l’incontro – durante alcune ore e che si è tenuto a porte chiuse – Bernhard Scholz si è detto “profondamente grato al presidente Mattarella per averci ricevuto al Quirinale e per la sua vicinanza al Meeting“, ricordando che nella giornata di ieri “abbiamo avuto l’occasione di raccontargli l’esito dell’edizione dello scorso anno” e – soprattutto – di “presentargli i contenuti della prossima edizione“; mentre dall’altra parte, non sono ancora arrivati commenti da parte del nostro Presidente della Repubblica.

La lunga storia del Presidente Sergio Mattarella con il Meeting di Rimini: gli interventi del 2021 e del 2023

Lasciando da parte l’incontro di ieri; per ora non sappiamo ancora se sarà prevista la presenza del Presidente Sergio Mattarella al Meeting di Rimini del 2024, ma consultando il programma – che vi lasciamo a questo link, nel caso ve lo siate persi – non è previsto alcun suo intervento e solamente tra il 20 e il 25 agosto (giornate in cui si apriranno per tutti i curiosi le porte della Fiera di Rimini). Tornando indietro con la mente alle importanti edizioni passate dell’incontro riminese, il presidente Mattarella era presente solo lo scorso anno, quando tenne un interessante discorso proprio nella giornata di chiusura del Meeting; mentre la sua precedente partecipazione risale addirittura al 2021, quando presenziò – per forza di cose, data la pandemia che ha sconvolto il nostro Paese – in videoconferenza.