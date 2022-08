Programma Meeting Rimini 2022 oggi 24 agosto/ Incontri, ospiti e video streaming

MEETING DI RIMINI 2022: IL PROGRAMMA DI OGGI, 24 AGOSTO

Il programma della quinta giornata del Meeting di Rimini 2022 è veramente ricco di eventi e programmi, con una nutrita serie di ospiti d’eccellenza a susseguirsi durante l’evento. La 43esima edizione del Meeting si chiama “Una passione per l’uomo”, ispirandosi al famoso discorso di don Giussani dell’edizione del 1985, partirà in questa sua quinta giornata con l’incontro con il Presidente del Consiglio, alle ore 12. In seguito all’introduzione di Bernhard Scholz, Presidente della Fondazione Meeting, prenderà la parola Mario Draghi e l’intervento verrà trasmesso in diretta sulle maggiori testate digitali.

Il secondo incontro, “Le parole di dante al nostro presidente”, previsto nel programma del Meeting di Rimini per la giornata di oggi inizierà alle 13. Attraverso una revisione delle cantiche della Divina Commedia, Massimo Camisasca (Vescovo emerito di Reggio Emilia – Guastalla), il giornalista Aldo Cazzullo e Franco Nembrini (insegnante e scrittore) ripercorreranno in chiave moderna il cammino di Dante attraverso l’Inferno e il Purgatorio, per giungere al Paradiso.

MEETING DI RIMINI 2022 OGGI: GLI EVENTI DEL PRIMO POMERIGGIO

Il programma del Meeting di Rimini 2022 prevende un primo pomeriggio con altri due eventi che si svolgeranno in contemporanea alle 13. Il primo, “Il grano e il pane: l’agricoltura è in grado di produrre per tutti?”, vedrà la collaborazione di Cdo Agroalimentare. Sul palco prenderanno la parola Stefano Berni (Direttore Generale Consorzio Tutela Grana Padano), Angelo Frascarelli (Presidente di ISMEA), l’Assessore Agricoltura della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi e Ugo Ravanelli, presidente di MARR.

Il terzo evento del Meeting di Rimini 2022 previsto per le ore 13 consiste in una serie di esperienze formative fini a far comprendere a studenti e docenti le dinamiche sociali e culturali del mondo moderno. Si chiama “L’avventura dell’educazione civica” , si inserisce nel programma del Festival dell’Innovazione Scolastica (che si tiene all’interno del Meeting di Rimini) ed è presieduto dalla professoressa Laura Arrigoni, dal Preside del Liceo Malpighi di Bologna Marco Ferrari, e dai docenti Monica Fugaro e Gabriele Laffranchi.

MEETING DI RIMINI 2022: DALLA FAMIGLIA ALLA PANDEMIA

Proseguendo nel programma di oggi del Meeting di Rimini 2022, alle 15 si terrà l’incontro “Accogliere, accompagnare, educare. Esperienze di vita di famiglia” con Giampaolo Pambianco, Letizia e Leonardo Speccher (testimoni di Famiglie per l’Accoglienza) e Mariangela Tarì (Presidente dell’associazione di promozione sociale La Casa di Sofia). Il tema è quello del ruolo fondamentale che la famiglia ricopre all’interno della nostra società, sempre più diseguale, per promuovere accoglienza ed educazione.

Alle ore 17, durante il Meeting di Rimini 2022, si terrà l’evento “Campagna vaccinale – riflessioni sulla pandemia”. Sul palco Guido Bertolaso (coordinatore della campagna vaccinale della Regione Lombardia), il professor Giancarlo Cesana, Francesco Paolo Figliuolo (ex Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19) e Giovanni Rezza (Direttore Generale della prevenzione sanitaria al Ministero della Salute), cercheranno di capire quanto e se sia conveniente, in questa fase della pandemia, una vaccinazione di massa non obbligatoria.

LAVORO E BIGA DATA AL MEETING DI RIMINI 2022: IL PROGRAMMA PROSEGUE

Sempre alle ore 17, durante il Meeting di Rimini 2022, si terrà anche l’evento “Il valore del singolo nel mondo del lavoro: utopia o realtà?”, con Chiara Brughera, Giacomo Frigerio e Anna Mareschi Danieli. L’incontro cercherà di rispondere ad una domanda importante: vale la pena puntare sul valore delle persone nel mondo del lavoro? Sulla stessa scia tematica, invece, alle 19 inizierà il talk “Il cambiamento possibile, lavorare tutti lavorare meglio”, nel quale la ministra Elena Bonetti, Carola Carazzone (Segretario Generale Assifero e Vicepresidente di Philea), Giovanni Fosti e Bruno Piraccini, (Presidente di Orogel) affronteranno il tema dell’inclusione lavorativa.

Alle 19 si terrà anche l’incontro “La fabbrica dei sogni: come si crea una serie tv” con Luca Bernabei. Ma per la giornata di oggi del Meeting di Rimini 2022 non è ancora finita perché alle 19 prenderà luogo anche l’evento sull’innovazione digitale “Il futuro a due passi. I big data e noi” con Carlo Battistini (Presidente della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini), l’assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, la professoressa Rita Cucchiara e Antonio Zoccoli (Presidente Istituto Nazionale di Fisica nucleare).

MEETING DI RIMINI 2022: IL PROGRAMMA SERALE

Alle 19 durante questa giornata del Meeting di Rimini 2022 si terrà anche l’evento “La Repubblica delle autonomie” con Massimiliano Fedriga (Presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Friuli-Venezia Giulia), il Ministro Mariastella Gelmini, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e Andrea Prete (Presidente di Unioncamere). Il tema è quello dell’autonomia differenziata delle regioni, sulla scia dei referendum consultivi che Lombardia e Veneto hanno svolto nel 2017.

Infine, l’ultimo incontro della giornata di oggi del Meeting di Rimini 2022 si chiama “Energia della fusione nucleare. È possibile imitare una stella?” con la ricercatrice Fernanda Rimini. L’obbiettivo dell’incontro è quello di indagare e scoprire le enormi possibilità che la fusione nucleare potrebbe portare, proprio dalle parole di chi la studia ogni giorno. Un tema, insomma, sempre più importante nell’ultimo periodo visti gli sconvolgimenti e le crisi che hanno messo in difficoltà buona parte delle superpotenze mondiali.

PROGRAMMA ARENE E SPETTACOLI AL MEETING DI RIMINI

Chiudono il programma di questa giornata del Meeting di Rimini 2022, le consuete arene. Si inizia alle 12:30 con “Per continuare un incontro. Dialogo con..” nel quale prenderà la parola l’astrofisica Elena Sabbi. Ore 14, invece, per l’arena “Crisi climatica e sicurezza alimentare” con la partecipazione di Gianpiero Menza, Gladys Morales e Celeste Righi Ricco, che indagheranno le possibilità del settore agroalimentare di contribuire nel frenare la crisi climatica e alimentare. Alle ore 16 inizierà, invece, l’arena “Centro e periferia. Al cuore dello sviluppo territoriale sostenibile” con il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e il sindaco di Gabes Habib Dhaouadi. Chiude le arene, invece, l’incontro con il filosofo Costantino Esposito chiamato “Ciò che accade in un’immagine”.

Infine, il programma giornaliero del Meeting di Rimini 2022 prevede anche due spettacoli che si terranno alle 21. Il primo è il secondo appuntamento con la guida all’ascolto curata da Pier Paolo Bellini e dedicata ai Responsori, De Victoria. Pippo Molino guiderà la sua orchestra nell’esecuzione di un brano e presenzieranno anche i musicisti Christopher Vath e Marco Gemmani. Il secondo, invece, è la finale della seconda edizione del Meeting Music Contest, condotta da Lorenzo Baglioni.

IL PROGRAMMA DI OGGI DEL MEETING DI RIMINI 2022 IN PDF

VIDEO STREAMING “LE PAROLE DI DANTE AL NOSTRO PRESENTE”



VIDEO STREAMING “L’AVVENTURA DELL’EDUCAZIONE CIVICA”













