Programma Meeting Rimini 2022 oggi 25 agosto/ Incontri, ospiti e video streaming

PROGRAMMA MEETING DI RIMINI 2022: SESTA ED ULTIMA GIORNATA

Con la giornata di oggi si conclude questa 43esima edizione del Meeting di Rimini 2022, chiamato “Una passione per l’uomo”, con un fitto e ricco programma di eventi ed incontri. Nel programma odierno del Meeting si parte alle 12 con l’incontro “La macchinazione dell’uomo e l’umanizzazione della macchina”, presieduto dal professor Paolo Benanti e dal filosofo argentino Miguel Benasayag. Durante l’incontro si rifletterà sull’unicità dell’uomo che viene sempre meno in un mondo tecnologico in cui le macchine sembrano essere sempre più umane e gli umani sempre più meccanici.

Questa giornata del Meeting di Rimini 2022 continuerà alle 13 con l’incontro “Canzoni contro la paura”, nel quale si confronteranno un sacerdote, Massimo Granieri, che ha trovato nella musica uno strumento per anelare al divino, e il cantautore Brunori Sas, autore della canzone da cui prende il titolo l’evento. Sempre alle ore 13 si terrà anche l’evento “Un’aula grande come la città e come il mondo”, che indagherà sull’uso degli spazi urbani e naturali come luogo di apprendimento scolastico. Sul palco il professore Paolo Andreolli, Eugenio Paterlini (Dirigente del comune di Reggio Emilia) e Federico Samaden (Dirigente della Fondazione Demarchi).

MEETING DI RIMINI 2022: PROGRAMMA POMERIDIANO

Durante questa ultima giornata del Meeting di Rimini 2022, alle 13 si terrà anche l’evento “Il futuro del lavoro”, introdotto dall’onorevole Dario Odifreddi e da Daniele Sacco (capo del reparto HR del Gruppo Mondadori). Sul palco interverranno Marco Bentivogli (coordinatore e co-fondatore di Base Italia), Cristina Scocchia (Amministratore Delegato Illycaffè e Consigliere di Amministrazione EssilorLuxottica) e Giuseppe Tripoli (Segretario Generale Unioncamere), affronteranno il tema del nuovo valore che il lavoro ha assunto nella vita delle persone, sempre più in cerca di libertà.

Alle 14 inizierà anche il Webinar “Infermieri perché umani”, mentre alle 15 il Meeting di Rimini 2022 continuerà con l’evento “Il filo della memoria e il fiore della speranza”. Si affronterà la complessa tematica della memoria e del ricordo del passato come mezzo per riaccendere le speranze in un futuro migliore. Ospiti dell’evento, la psicoterapeuta ucraina Natal’ja Davtjan, Irina Scerbakova (membro fondatore di Memorial), la potessa russa Ol’ga Sedakova e Elena Zhemkova (Direttore Esecutivo di Memorial).

PROGRAMMA MEETING DI RIMINI 2022: DA BASTIANINI A GIORGETTI

Il fitto programma di questa ultima giornata del Meeting di Rimini 2022 continua con “La terra dove è nata la velocità. La motor valley”, alle ore 17. Ospiti dell’evento il pilota di moto gp Enea Bastianini, Stefano Bonaccini (Presidente della regione Emilia-Romagna) e Gian Carlo Minardi (Presidente dell’Autodromo di Imola). Sempre alle 17 si terrà anche l’evento “Sostenibilità e comunità locali” con Luca Alippi, Sergio Emidio Bini e Andrea Corsini che affronteranno il tema delle sostenibilità nei comuni.

Alle ore 17, durante questa giornata del Meeting di Rimini 2022, inizierò anche “Crisi o ripresa: quali le chiavi dello sviluppo?” che vedrà la partecipazione del Presidente dell’ISTAT Giancarlo Blangiardo, di Marco Ceresa (Group Chief Executive Officer Randstad Italia), di Roberto Giacchi (Amministratore Delegato Italiaonline), del Ministro Giancarlo Giorgetti e di Bernardo Mattarella (Amministratore Delegato Invitalia), con Giorgio Vittadini (Presidente Fondazione per la Sussidiarietà). Gli ospiti affronteranno la tematica della ripresa economica in un periodo di guerra e pandemia, e di come attuarla in questa delicata fase storica.

PROGRAMMA MEETING DI RIMINI 2022: GLI EVENTI SERALI

Il programma della sesta ed ultima giornata del Meeting di Rimini 2022 conclude con due eventi. Uno inizierà sempre alle ore 17, e si chiama “Fare impresa nell’ambito sanitario”. Sul palco, Fabio Biondi (fondatore e Presidente Diatech Pharmacogenetics), Sergio Daniotti (Presidente Banco Farmaceutico) e Luc Zongo (Sacerdote del Burkina Faso), affronteranno il tema della creazione e gestione delle aziende dedicate a rispondere al bisogno di salute delle persone.

Infine, alle ore 19 di questa giornata del Meeting di Rimini 2022 inizierà il talk “Il cambiamento possibile. Europa, pace e sviluppo” con la partecipazione straordinaria di Carlo Calenda. Lo accompagnano Mario Mauro (Presidente di Mesauro), la professoressa Enza Moavero Milanesi, Irene Tinagli (Presidente della Commissione problemi economici e monetari al Parlamento Europe) e Giorgio Vittadini (Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà). La tematica sarà quella del ruolo sempre più centrale dell’Europa in un contesto storico in cui il singolo stato non sembra più bastare per rispondere alle sfide impegnative che il futuro (ed anche il presente) ci pone davanti.

MEETING DI RIMINI 2022: ARENE E SPETTACOLI

A corredare il programma di questa ultima giornata del Meeting di Rimini 2022 ci saranno anche tre arene. Alle 12:30 e alle 16 doppio incontro con l’arena “Per continuare un incontro. Dialogo con..” che vedrà (nel primo incontro) la partecipazione del fisico Fernanda Rimini e dell’ingegnere Piergiorgio Sonato e, nel secondo incontro, di Paolo Benanti.

Alle ore 12, invece, si terrà l’arena “One health” con la dr.ssa Denise Giacomini (Ministero della Salute), il dr. Alberto Mantovani dell’Istituto Superiore di Sanità, la dr.ssa Simona Seravesi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del dr. Marco Simonelli dell’Istituto Superiore di Sanità. Affronteranno la tematica del nuovo approccio che la sanità pubblica dovrebbe tenere per evitare o combattere le future possibili pandemie.

Infine, il programma del Meeting di Rimini 2022 prevederà in giornata, alle 21:30, anche lo spettacolo dedicato alla memoria del cantautore Claudio Chieffo. Sul palco i due figli del cantautore, Benedetto e Martino, eseguiranno i brani del padre, accompagnati da Omar Pedrini, Mirna Kassis, Giacomo Lariccia e Marketa Irglova. Il concerto è a pagamento, me i proventi saranno devoluti a sostegno della fondazione AVSI.

