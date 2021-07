Programma Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live e risultati gare: oggi skeet e scherma

PROGRAMMA OLIMPIADI TOKYO 2020: ANCHE OGGI FITTISSIMO DI GARE

Riflettori puntati sul programma delle Olimpiadi Tokyo 2020 anche oggi lunedì 26 2021: siamo ancora in diretta dalla capitale nipponica per un’altra intensissima giornata per i cinque cerchi, dove pure gli italiani avranno ben possibilità di brillare. Vediamo dunque subito che cosa ci riserva il programma giornaliero, tenuto conto che ancora una volta, colpa del fuso, gli appassionati italiani dovranno puntare la sveglia praticamente in piena notte.

Calendario alla mano ecco infatti che il primo appuntamento sarà alle 00.00 con il Surf, mentre alle 2.00 si accenderà il secondo turno della fase a gironi del volley maschile (con l’Italia di Blengini impegnata però solo alle 6.20 contro la Polonia campione del mondo in carica). Ancora saranno protagonisti i big del beach volley, del rugby, dello skateboard, del tiro a segno (piattello donne+ skeet maschile e femminile) e della pallamano: alla stessa ora attenzione anche della scherma, con i primi turni per l’individuale della sciabola femminile (Criscito, Gregorio e Vecchi) e del fioretto maschile (Cassarà, Foconi e Daniele Garozzo) le cui finali sono attese però solo nel primo pomeriggio italiano.

PROGRAMMA OLIMPIADI TOKYO 2020: LE GARE IN PROGRAMMA

Proseguendo nel programma di questo lunedì dedicato ai risultati delle Olimpiadi di Tokyo 2020, va detto che solo alle 2.30 avrà inizio la prova a squadra maschile del tiro con l’arco, ma pure i primi incontri per hockey su prato, tennitasvolo e badminton, dove non ci saranno italiani, e pure del softball, dove invece l’Italia sarà in campo solo alle ore 7.30 per la sfida contro il Canada. Dalle ore 3.00 spazio poi agli incontri del basket e del basket 3×3 (con la nazionale azzurra in campo oggi contro Giappone e Stati Uniti) e ai turni per i 67kg donne e dei 80kg uomini del taekwondo: alle 3.30 occhi puntati al Tokyo Acquatics Center dove cominceranno le finali del nuoto in vasca e specialmente alla gara dei 400m stile libero femminile. Nel frattempo alle ore 4.00 cominceranno i preliminari per il judo con i 57kg donne e i 73 kg uomini come pure i primi turni del tennis e mentre solo alle ore 5.30 circa daremo il via a una nuova giornata per la boxe (uomini 69-75kg e donne 54-57 kg), la vela e il sollevamento pesi.

Leggendo ancora il calendario olimpico per lunedì 26 luglio, vediamo che alle ore 7.00 comincerà il secondo turno della fase a gironi della pallanuoto femminile e a seguire pur le competizioni della canoa: alle ore 8.00 tappa in vasca per la finale dei tuffi piattaforma 10 m e della gara di mountain bike maschile, dove verrà assegnata la medaglia d’oro. Nella tarda mattinata italiana ci attendono parecchie finali di competizioni iniziate alle prime ore del mattino come lo skeet per il tiro a volo, dove sono ottime chance di medaglia per gli azzurri, e pure judo e tiro con l’arco, taekwondo e scherma. Solo alle ore 12.00 la nostra attenzione sarà tutta rivolta alla finale per l’oro nella ginnastica artistica a squadre maschile, come pure alle prossime batterie del nuoto tra cui spicca quella per i 200m stile libero dove protagonista sarà la nostra Federica Pellegrini. Sara anche oggi una giornata dedicata ai risultati delle Olimpiadi di Tokyo 2020 davvero intensissima!



