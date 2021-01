Pronostici Coppa Italia/ Previsioni e quote sul derby Inter Milan

PRONOSTICI COPPA ITALIA: QUARTI DI FINALE!

I pronostici Coppa Italia tornano in occasione delle partite dei quarti di finale, che attirano subito la nostra attenzione perché oggi è subito in programma una sfida di lusso come il derby Inter Milan, che naturalmente è una partita di cartello in qualunque circostanza si verifichi, a maggior ragione se si tratta di un match secco. I quarti di Coppa Italia infatti si disputano in una sola partita: chi vince (eventualmente anche a supplementari o rigori) va avanti, chi perde è eliminato. Dunque oggi il derby di Coppa Italia sarà naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno la grande sfida in programma stasera a San Siro. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a chi potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Coppa Italia per il derby della Madonnina di oggi, martedì 26 gennaio 2021.

PRONOSTICI COPPA ITALIA: INTER MILAN

Abbiamo detto del fascino della sfida, come è normale che sia per un derby Inter Milan; abbiamo aggiunto che la Coppa Italia ci mette ulteriore pepe con l’eliminazione diretta; per la nostra panoramica sui pronostici va anche aggiunto che si tratta della sfida tra la prima e la seconda del campionato, il che naturalmente farà sì che il match di Coppa tra Antonio Conte e Stefano Pioli abbia riflessi anche sulla Serie A. Infatti il Milan è reduce dalla pesante sconfitta contro l’Atalanta, di cui d’altro canto l’Inter non ha approfittato pareggiando a Udine: per chi oggi vincerà, sarà il riscatto immediato, per chi perde invece sarà un brutto colpo. Il Milan deve evitare il terzo ko in meno di un mese contro altre big (Juventus, Atalanta e appunto Inter), mentre per i nerazzurri ci sarebbe il rimpianto di un’altra occasione sprecata e di una nuova eliminazione dopo quella in Champions League. Una partita dunque da tripla, anche se l’agenzia Snai vede leggermente favorita l’Inter e quota il segno 1 a 2,05 volte la posta in palio sui nerazzurri padroni di casa.



