DIRETTA LAZIO NAPOLI: I TESTA A TESTA

Analizzando la diretta Lazio Napoli dal punto di vista dei precedenti, ci concentriamo esclusivamente sulle partite che sono andate in scena in Coppa Italia: la più recente è quella del gennaio 2020, il Napoli avrebbe poi vinto il trofeo con Gennaro Gattuso in panchina e lungo la strada aveva eliminato la Lazio nei quarti di finale, grazie al gol messo a segno da Lorenzo Insigne. In generale invece il quadro è decisamente esteso: i precedenti in Coppa Italia infatti sono ben 21, di questi nove li ha vinti la squadra biancoceleste con otto affermazioni partenopee, dunque possiamo assolutamente dire che il bilancio sia in equilibrio.

Prima del 2020, l’incrocio più recente riguardava la semifinale del 2014-2015: ad avere la meglio in questo caso era stata la Lazio di Stefano Pioli – poi battuta in finale dalla Juventus – che allo stadio Olimpico aveva pareggiato 1-1 con i gol di Miroslav Klose e Manolo Gabbiadini ma al San Paolo, che ovviamente non si chiamava ancora Diego Armando Maradona, aveva eliminato una squadra allenata da Rafa Benitez in virtù della rete di Senad Lulic. Interessante anche il contesto degli anni Novanta con ben tre sfide, tutte doppie, nel nuovo millennio anche un 1-0 per il Napoli, sempre nei quarti e in casa, nel 2014 in una Coppa Italia poi vinta: quella sera aveva deciso Gonzalo Higuain. (agg. di Claudio Franceschini)

IN TV O STREAMING VIDEO DOVE VEDERE LA DIRETTA LAZIO NAPOLI?

A differenza del campionato di Serie A, la Coppa Italia sarà visibile in chiaro per tutti, così come la diretta Lazio Napoli, che potremo seguire comodamente dal divano di casa nostra su Italia 1 o su computer e cellulare grazie alla diretta streaming video con Mediaset Infinity.

LAZIO NAPOLI, UNA SUPER SFIDA PER PASSARE IL TURNO DI COPPA ITALIA

La partita più attesa di questi ottavi di finale di Coppa Italia sarà la diretta Lazio Napoli che andrà in campo alle 21,00 di giovedì 5 dicembre 2024. La sfida è tra due delle squadre più in forma del campionato anche se gli infortuni potrebbero rendere lo spettacolo meno godibile del previsto. La Lazio di Baroni debutta in questa Coppa Italia con una sfida subito molto difficile data da un sorteggio sfortunatissimo che l’ha portata dalla parte più complicata del tabellone. Il Napoli di Conte, invece, ha inziato ad agosto ed è arrivato agli ottavi dopo aver superato il Modena e il Palermo.

FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

Approfondiamo anche le probabili formazioni dei due allenatori che si sfideranno due volte nella stessa settimana. La Lazio di Baroni ha le scelte contate ed andrà in campo con il suo 4-2-3-1 con Provedel tra i pali anche se in ballottaggio con Mandas. Marusic, Romagnoli, Gila e Pellegrini saranno i quattro difensori con Rovella e Guendouzi in mediana. Pedro agirà sulla trequarti con Zaccagni a sinistra e Isaksen a destra a sostenere Castellanos unica punta.

Il Napoli non cambierà il piano partita e dovrebbe presentarsi in vcampo con il consolidato modulo 4-3-3: in porta Meret, difesa a 4 con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Spinazzola. In mezzo i titolarissimi Anguissa, Gilmour e McTominay mentre davanti si giostreranno Neres, Lukaku e Kvaratskhelia.

LAZIO NAPOLI, LE QUOTE

Gli appassionati di scommesse potranno cimentarsi anche in questa partita di Coppa Italia: per capire su chi puntare andiamo a vedere le quote e i pronostici della diretta Lazio Napoli “offerte” da Bet365. I biancocelesti partono leggermente favoriti e la loro vittoria nei novanta minuti è data a 2,40 contro il 2,80 per i partenopei e il pareggio X a 3,20.