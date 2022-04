Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 33^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PREVISIONI SULLA 33^ GIORNATA

Per i pronostici di Serie B ci dobbiamo introdurre all’ennesimo turno infrasettimanale: il tempo perso a gennaio ha creato un calendario “pazzo” nel campionato cadetto, che arriva a una 33^ giornata che verrà disputata tra martedì 5 e mercoledì 6 aprile in una situazione ancora del tutto incerta. La Cremonese si è confermata in testa alla classifica, ma senza riuscire a operare lo strappo; nel frattempo sono risalite di colpi Benevento, Brescia e Lecce mentre si sono fermate Monza e Pisa, dunque per la promozione diretta e è davvero tutto ancora aperto ma il resto si può dire nelle altre lotte.

In coda forse è tardi per il Crotone e sicuramente lo è per il Pordenone, ma altre squadre possono ancora salvarsi o comunque arrivare al playout; per quanto riguarda la qualificazione ai playoff, ha ricevuto un brutto colpo un Perugia in calo da tempo mentre sta risalendo forte il Como, insieme alla Ternana. Ce la faranno le due neopromosse? Lo scopriremo, intanto però spazio a quello che ci diranno i campi e quindi la parola passa ai pronostici di Serie B, con i quali andremo ad analizzare alcune delle partite che formano il programma della 33^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: CREMONESE ALESSANDRIA

La prima partita di cui parliamo è Cremonese Alessandria: la capolista è stata ripresa dalla Reggina non riuscendo ad andare in fuga, se non altro si è confermata al primo posto in classifica ma adesso altre avversarie per la promozione si sono rifatte sotto. Chance sprecata anche dai grigi, che pareggiando in casa contro la Spal (dovendo rimontare da 1-2) sono rimasti a -6 dagli estensi che rappresentano la quota da raggiungere per la salvezza immediata, e soprattutto rischiano ancora di dover giocare il playout per evitare la retrocessione. Vedremo cosa succederà, certamente qui allo Zini la squadra che parte favorita è la Cremonese e ce lo confermano anche le quote stabilite dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,55 volte la vostra giocata, per contro il segno 2 che regola l’eventualità del successo dell’Alessandria vi farebbe guadagnare 6,00 volte l’importo che avrete scelto di investire. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote con questo bookmaker una vincita che ammonta a 3,90 volte quanto messo sul piatto.

PRONOSTICI SERIE B: REGGINA BENEVENTO

Intrigante derby del Sud, Reggina Benevento ci presenta una squadra amaranto che va a caccia dei playoff, e che nell’ultimo turno ha ottenuto un risultato tutto sommato positivo: lo abbiamo già visto, il pareggio sul campo della Cremonese. Il Benevento deve ancora recuperare una partita e intanto si è portato a 5 punti dalla promozione diretta, grazie al roboante 5-1 sul Pisa: una sfida diretta vinta in maniera netta, con la quale ora i sanniti di Fabio Caserta possono riprendere la marcia con grande fiducia. L’agenzia Snai peraltro assegna i favori del pronostico agli ospiti: in questa partita valida per la 33^ giornata di Serie B il segno 2, che identifica l’ipotesi della vittoria del Benevento, vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 2,55 volte quanto investito mentre il segno 1, sul quale puntare per l’affermazione casalinga della Reggina, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,45 volte la vostra giocata. Abbiamo poi ovviamente il segno X: se la partita dello stadio Granillo dovesse terminare in parità, questo bookmaker vi premierebbe con un guadagno che ammonta a 3,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.











