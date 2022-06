Pronostici vincitore Isola dei Famosi 2022/ Il ritiro di Edoardo Tavassi cambia tutto

Isola dei Famosi 2022, pronostici: senza Edoardo Tavassi…

Cresce l’attesa di scoprire il nome del vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 e si infuocano, nel frattempo, i pronostici sul nome del campione. Chi vincerà l’edizione di quest’anno? I fan non vedono l’ora di scoprirlo, ma dovranno attendere e pazientare ancora qualche giorno. Esattamente fino a lunedì 27 giugno, giorno in cui in Honduras andrà in scena la finalissima dell’edizione più lunga della storia del reality.

Ilary Blasi e i suoi ospiti sono pronti per la proclamazione del vincitore, ma a tener banco tra gli appassionati del reality sono i pronostici, sempre più combattuti e incerti. Andiamo allora a vedere chi è al momento favorito secondo i bookmaker, considerando che ora in gioco non c’è più Edoardo Tavassi.

Nicolas Vaporidis, pronostici favorevoli per la finale dell’Isola dei Famosi 2022

Il ritiro di Edoardo Tavassi per infortunio ha scombussolato le carte in tavola per quanto riguarda i pronostici sul vincitore dell’Isola dei Famosi 2022. Secondo gli scommettitori il naufrago favorito è Nicolas Vaporidis: la vittoria dell’attore romano, secondo quanto riporta Agipronews, è data a 1,20 dagli analisti di Stanleybet.it, mentre per Olybet.it si sale a 1,30. Sul podio dei potenziali vincitori c’è anche Carmen Di Pietro, la cui vittoria è pagata tra 3,50 e 6,00. Poche chance, invece, per il modello Luca Daffrè, il cui successo vale tra 10 volte la posta davanti a Mercedesz Henger, una delle ultime arrivate a 12.

