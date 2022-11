Pronostico Mondiali Qatar 2022/ De Sisti: “Argentina favorita” (esclusiva)

PRONOSTICO MONDIALI QATAR 2022, PARLA GIANCARLO DE SISTI (ESCLUSIVA)

Finalmente ci siamo, con Qatar Ecuador iniziano oggi i Mondiali Qatar 2022: 32 squadre da tutto il mondo che daranno vita fino al 18 dicembre, giorno della finalissima, a questi Mondiali 2022, i primi nel Medio Oriente. Otto stadi e cinque città del Qatar vedranno giocare le migliori Nazionali del mondo con Francia campione uscente, Argentina, Brasile, Germania e Inghilterra favorite d’obbligo. Portogallo, Spagna e Belgio, Croazia, Olanda e Danimarca potrebbero essere le sorprese. In attesa di qualche outsider che possa veramente giocare dei Mondiali ad altissimo livello. Non ci sarà l’Italia, per la seconda volta consecutiva e quest’assenza della nazionale campione europea pesa tanto. Di tempo per riflettere ne abbiamo ma d’ora in poi non potremo sbagliare più! Intanto godiamoci questi Mondiali per vedere chi alla fine alzerà la Coppa nella serata magica del 18 dicembre. Per il pronostico Mondiali Qatar 2022 abbiamo sentito Giancarlo De Sisti, finalista con l’Italia nei Mondiali in Messico del 1970, in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Qual è il suo pronostico sui Mondiali Qatar 2022? Vedo dei Mondiali a medio livello. Tra le favorite vedo l’Argentina, poi c’è il Brasile che conosco poco in realtà. La Germania si è ringiovanita molto. La Francia non mi sembra che possa arrivare in fondo, poi c’è l’Inghilterra che ha le sue possibilità. Queste sono le big che potrebbero vincere i Mondiali.

L’Inghilterra domina con i club, potrebbe fare il salto di qualità anche a livello di Nazionale portando a casa la Coppa? Intanto nei club giocano tanti stranieri, poi è vero prima o poi l’Inghilterra, che non vince dal 1966, potrebbe finalmente vincere i Mondiali. In fondo è anche fortunata, non c’è l’Italia che riesce sempre a batterla…

Quali saranno le sorprese? Le squadre che si adatteranno meglio a questi Mondiali in Qatar. Poi se devo dire un nome mi viene in mente la Croazia che può sempre fare bene. E spero che faccia molto bene anche il Messico. Sono un nostalgico, penso a quei Mondiali che giocai nel 1970, quando andammo in finale, a quella storica e bellissima semifinale vinta dall’Italia 4-3 sulla Germania.

Quali saranno i migliori giocatori dei Mondiali? Quelli del Paris Saint Germain che potrebbero veramente fare cose importanti.

L’Italia non ci sarà per la seconda volta di seguito: cosa ne pensa? È un peccato perché l’Italia poteva esserci, il nostro livello di calcio non è così basso, è decisamente di buon livello.

Giusto affidare i Mondiali al Qatar e disputarli in questo periodo dell’anno? Io preferivo dei Mondiali organizzati e giocati in un altro periodo dell’anno, magari evitando anche le condizioni ambientali che si troveranno in Qatar.

Pronostico secco sui Mondiali Qatar 2022: chi vincerà? Argentina, punto sull’Argentina. (Franco Vittadini)

