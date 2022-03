Italia si qualifica ai Mondiali 2022 se… / Risultati utili contro la Macedonia

ITALIA SI QUALIFICA AI MONDIALI SE…: ECCO COSA SERVE CONTRO LA MACEDONIA DEL NORD

L’Italia si qualifica ai Mondiali 2022? Il primo appuntamento per gli azzurri è giovedì 24 marzo allo stadio Renzo Barbera di Palermo, dove affronteranno la Macedoni del Nord. Si tratta del primo atto dei Playoff che portano all’accesso ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. La gara contro la Macedonia è infatti la semifinale degli spareggi e si disputa in gara unica, quindi in caso di risultato di parità nei tempi regolamentari, si procederà con supplementari ed eventuali rigori.

La squadra di Roberto Mancini non può quindi fallire questo primo appuntamento, per non ripetere la delusione avuta sotto la gestione Ventura, quando nel 2017 mancò clamorosamente la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, nella doppia sfida con la Svezia. In caso di successo contro la Macedonia del Nord quindi, l’Italia accederebbe alla finale del ‘Percorso C’, che si disputerà martedì 29 marzo in trasferta. Sarà quella la gara che deciderà la squadra che prenderà parte ai Mondiali 2022.

ITALIA SI QUALIFICA AI MONDIALI SE…: L’AVVERSARIA IN CASO DI FINALE PLAYOFF

L’Italia si qualifica ai Mondiali se batte la Macedonia del Nord e successivamente vince la finale Playoff che si disputerà martedì 29 marzo. La partita del Barbera è una delle due semifinali degli spareggi, infatti l’altra parte del tabellone prevede la partita tra Portogallo e Turchia, che giocheranno in contemporanea alla partita della compagine allenata da Roberto Mancini, gara anch’essa attesa, con gli iberici favoriti.

La squadra che accederà ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar, verrà quindi decisa martedì. In caso di successo, l’Italia giocherebbe in trasferta a prescindere dalla vincente dell’altra semifinale, la finale si giocherà quindi in Portogallo o in Turchia. Si tratta ovviamente di due squadre differenti. I portoghesi hanno sicuramente un tasso tecnico maggiore rispetto ai turchi, con quest’ultimi che sono stati battuti dagli azzurri negli scorsi Europei, 3-0 allo stadio Olimpico di Roma.

