Propaganda Live, Diego Bianchi di nuovo col Covid/ “Colpa della nuova legislatura…”

Di nuovo positivo al Covid, Diego Bianchi ha dovuto condurre l’ultima Propaganda Live su La7 da casa. «Se la fortuna è cieca, Il Covid ci vede benissimo», ha scherzato ieri Zoro in apertura di puntata. In effetti, quando è apparso sul maxi schermo anziché sul palco subito il pensiero è volato al precedente, quando sei mesi fa si era ritrovato nella stessa situazione. «Ho fatto doppietta. Dopo sei mesi me lo sono ripreso». Diego Bianchi ha spiegato di aver lavorato tutta la settimana senza problemi, infatti ha girato tra Camera e Senato per seguire le votazioni che hanno portato alle elezioni dei nuovi presidenti.

Bud Spencer, com'è morto e che malattia aveva?/ "Aveva avuto una brutta caduta e..."

La sua ipotesi è che proprio tra i “palazzi” abbia beccato il coronavirus. «È successo tra i palazzi del potere e non saprei con chi prendermela, se non con la nuova legislatura che come vedete non fa prigionieri», ha scherzato Diego Bianchi. Ma Zoro non ha nascosto la sua amarezza per la nuova positività, visto che è sempre molto attento: «Chi mi conosce sa come sono paranoico, metto la mascherina anche al chiuso. Ma vabbè è andata così».

Valentina Cortese, l'ultima grande diva italiana/ A Milano omaggio il 20 ottobre

LO SCOOP DI DIEGO BIANCHI SU SILVIO BERLUSCONI…

Niente studio, ma divano di casa per Diego Bianchi, che ha lavorato fino a ieri sera alla puntata di Propaganda Live. Ha anche montato il reportage sui primi giorni della nuova legislatura, ma poi il tampone di controllo è risultato positivo, quindi è finito in isolamento a casa. Dunque, nuova conduzione a distanza per Zoro dopo quella dello scorso aprile. Tra l’altro, proprio durante l’ultima puntata di Propaganda Live è stato mandato in onda un video esclusivo di Diego Bianchi, quello relativo ad un nuovo foglio di Silvio Berlusconi in Senato. L’attenzione si è focalizzata su quello con i giudizi negativi sulla leader di Fratelli d’Italia Giorgio Meloni, ma subito dopo il Cavaliere ha cominciato a scriverne un altro: “Quando avuta la notizia che Renzi, i suoi e i senatori a vita…“, ma non è chiaro come si concluda la frase. Di fatto, questo scoop di Diego Bianchi apre delle riflessioni pure nel Terzo Polo…

LEGGI ANCHE:

Stefano Fiordelisi, papà di Antonella, difende Edoardo Donnamaria?/ "Lei ha paura..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA