Proposta di matrimonio in diretta a Eurogames/ Video, le lacrime e la risposta

L’amore torna a trionfare a Eurogames con una nuova proposta di matrimonio in diretta. È così che la trasmissione di Canale 5 vede due ragazzi promettersi amore eterno. Durante la nuova versione di Giochi senza frontiere, condotta da Alvin e Ilary Blasi, subito dopo la sfida delle Alpi Bavaresi un concorrente italiano si è inginocchiato per chiedere la mano della sua fidanzata. Originario del Circeo ha scelto un momento particolare per regalarle la proposta più bella. Va detto che però per il pubblico l’effetto sorpresa era un po’ svanito, considerando che una cosa molto simile era capitata alcune puntate fa. Nonostante questa le emozioni sono state da subito evidenti.

Proposta di matrimonio in diretta a Eurogames: “Non abbiamo vinto, ma l’amore vince sempre”

“Non abbiamo vinto, ma l’amore vince sempre“. Così il ragazzo di San Felice Circeo che ha chiesto la mano alla sua donna a Eurogames ha parlato. La prova delle Alpi Bavaresi ha visto gli azzurri scivolare, ma risollevarsi subito dopo con un momento commovente e di grande televisione. Ancora una volta la tv si fa vettore dei sentimenti, come capitato fin troppe volte nel passato. Basti pensare già a qualche puntata fa di questo stesso programma quando un ragazzo fece la stessa identica cosa. Vedremo se la trasmissione ci regalerà ancora emozioni del genere oltre ovviamente a quelle “sportive” che settimane dopo settimane stanno diventando virali sui social network.

© RIPRODUZIONE RISERVATA