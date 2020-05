Bollettino Protezione civile Coronavirus/ Dati 1 maggio “diffusione virus rallentata”

Pubblicità

Buone notizie dall’ultimo bollettino della Protezione civile sull’emergenza coronavirus in Italia. La curva dei contagi sta accentuando la sua discesa, inoltre è stato registrato un numero record di guariti (oltre 4.500), mentre le nuove vittime sono in calo. Numeri importanti che hanno spinto il capo del Dipartimento Angelo Borrelli a sospendere definitivamente la conferenza stampa che da qualche settimana aveva solo una cadenza bisettimanale. Quindi da oggi, venerdì 1 maggio 2020, gli aggiornamenti verranno forniti dalla Protezione civile sul suo sito ufficiale. «In 15 giorni abbiamo raddoppiato i guariti e dimezzato i decessi», ha dichiarato il professor Luca Richeldi, pneumologo del Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico. Inoltre, ha spiegato che «la diffusione del virus è stata rallentata», mentre «la pressione sul sistema sanitario è ridotta». Ora in totale sono 205.463 i casi totali di coronavirus: +1.872 rispetto a 2.086 del giorno prima. Ma ci sono stati 68.456 tamponi, un record assoluto.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE: TASSO POSITIVI-TAMPONI IN CALO

Il tasso positivi-tamponi, secondo quanto emerso nell’ultimo bollettino della Protezione civile, è sceso in Italia al 2,7 per cento. Un risultato importante, se consideriamo che siamo sotto la soglia del 3 per cento che gli esperti giudicano importante per affermare che «il numero dei positivi è contenuto». Sono diminuiti i morti: sono 285 contro i 323 di ieri, quindi le vittime sono ora 27.967. Ma c’è stato un incoraggiante record di guariti: 4.693, quindi più del doppio dei nuovi casi, per un totale di 75.945. Per effetto di questi dati il numero delle persone che sono attualmente positive al coronavirus in Italia è sceso in maniera sostanziale nelle ultime 24 ore: -3.106 contro il -548 del giorno prima. Il totale degli attualmente positivi cala fino a 101.551. Di questi, 18.149 sono ricoverati (-1.061) e 1.694 in terapia intensiva (-101). Infine, le persone in isolamento domiciliare perché con pochi sintomi o senza sintomi: 81.708. Dal bollettino di oggi, che vi forniremo appena sarà disponibile, ci si aspetta una conferma di questo trend positivo.

