Protezione civile bollettino conferenza stampa/ Diretta video Arcuri e dati 25 aprile

Pubblicità

Nuovi aggiornamenti dalla sede della Protezione civile sull’approvvigionamento dei dispositivi medici e di protezione individuale. È infatti fissata alle ore 12.00 di oggi, sabato 25 aprile 2020, la conferenza stampa di Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus in Italia, mentre nel pomeriggio è atteso il nuovo bollettino sull’epidemia. Sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione sulle attività in corso. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta video streaming, come comunicato da Invitalia in una nota ufficiale, ma potrebbero esserci dei collegamenti in diretta tv come accaduto nelle scorse settimane. In ogni caso è disponibile la pagina Facebook della Protezione civile, oltre al canale YouTube di Invitalia che raccoglie peraltro gli altri video delle conferenze stampa di Arcuri. Nell’ultimo incontro con la stampa aveva espresso soddisfazione perché il numero dei ventilatori aveva superato quello dei pazienti in terapia intensiva. «Questo grazie allo sforzo straordinario fatto in questi mesi con il commissario Borrelli e i nostri collaboratori per mandare i ventilatori nelle Regioni».

Pubblicità

PROTEZIONE CIVILE, BOLLETTINO E CONFERENZA STAMPA ARCURI

Nel corso dell’ultima conferenza stampa Domenico Arcuri aveva anche “chiuso” la questione mascherine. «Ci sono 40,3 milioni di mascherine nei magazzini delle Regioni, aggiornato a ieri. Servirà per fronteggiare picchi di domanda o rigurgiti dell’emergenza». In attesa invece del nuovo bollettino della Protezione civile sull’epidemia, ci sono i dati di ieri che hanno aggiornato a 192.994 il numero dei casi di coronavirus in Italia. C’è stato quindi un incremento di 3.021 casi, ma il numero delle persone attualmente positive continua a scendere: è di 106.527, quindi c’è stato un decremento di 321 assistiti rispetto al giorno prima. Tra gli attualmente positivi 2.173 sono in terapia intensiva, con una decrescita di 94 pazienti rispetto a giovedì. Invece 22.068 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 803 pazienti rispetto al giorno prima. Ci sono poi 82.286 persone, pari al 77% degli attualmente positivi, in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Purtroppo sono stati registrati anche 420 morti che portano il totale a 25.969. Ma c’è stato anche un boom di guariti: 60.498, con un incremento di 2.922 persone rispetto a venerdì.

CONFERENZA STAMPA ARCURI DEL 21 APRILE 2020