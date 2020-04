Iss, conferenza stampa diretta video/ Bollettino Protezione civile: dati 24 aprile

Pubblicità

Nuova conferenza stampa dell’Istituto superiore di sanità (Iss): oggi il presidente Silvio Brusaferro farà il punto della situazione sul coronavirus in Italia. Ogni settimana si tiene infatti l’incontro con la stampa per analizzare l’evoluzione di un’epidemia che ancora non conosciamo perfettamente. E saranno quindi aggiornati i dati rispetto all’ultimo bollettino sulla sorveglianza integrata. Nei giorni scorsi Brusaferro, intervenendo ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, ha spiegato a che punto siamo nella lotta al Covid-19. «Siamo in una fase di controllo della circolazione del virus e questo è un dato positivo». Ma all’orizzonte c’è una fase ancor più delicata, perché dovremo convivere col virus. «L’obiettivo finale sarà quello di avere il vaccino e di immunizzare tutti i cittadini». Alla cautela invita anche la Protezione Civile, che oggi pubblicherà alle 18 un nuovo bollettino con i dati aggiornati relativi al coronavirus in Italia. Se l’appuntamento con l’Istituto superiore di sanità sarà tramesso in diretta video streaming sui canali social del Ministero della Salute e dell’Iss, il bollettino invece della Protezione civile verrà diffuso con un comunicato, visto che si è deciso di ridurre gli incontri a due volte a settimana.

Clicca qui per seguire diretta conferenza stampa dell’Istituto superiore di sanità

CONFERENZA STAMPA ISS E BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE

Sono scesi di molto i nuovi contagi: ieri il bollettino della Protezione civile ne ha segnalati 2.646, quindi 724 in meno rispetto al giorno precedente. Ma conferma anche una anomalia, quella della Regione Lombardia. Qui si concentra ben più di un terzo del totale dei nuovi contagi. Sono aumentati di poco i decessi, che passano a 464 rispetto ai 437 del giorno prima. Ma quel che è rilevante è il drastico calo dei ricoveri: 934 in meno nei reparti Covid ordinari, 117 posti letto che si liberano invece nelle terapie intensive. Proprio per i numeri che emergono dal bollettino quotidiano della Protezione civile, si è diffusa l’ipotesi che il coronavirus stia diventando meno aggressivo o che abbia delle ondate che durano 70 giorni. Sarà un aspetto interessante da chiarire oggi nella conferenza stampa dell’Istituto superiore di sanità. Ma a tal proposito il presidente Silvio Brusaferro si è già espresso: «Questo virus fa parte di una famiglia nota che ha già circolato e circolava nel mondo. Però ha delle caratteristiche peculiari e tutto il mondo lo sta studiando. Ogni ipotesi va verificata sul campo, bisogna aspettare le verifiche scientifiche che sono in corso per dare risposta a queste domande».

CONFERENZA STAMPA ISS DEL 17 APRILE 2020





