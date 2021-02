Prove Invalsi, quando iniziano?/ Analisi testo, risoluzione problemi e lingua inglese

Se ne sente spesso parlare in ambito scolastico, ma le occasioni per approfondirne il concetto sono sempre poche: eppure, le prove Invalsi fanno ormai stabilmente parte del mondo dell’istruzione italiana. Esse non sono volte a misurare capacità e competenze superiori rispetto a quelle che si devono acquisire sui banchi di scuola, bensì hanno l’unico scopo di controllare l’apprendimento delle nozioni che i docenti trasferiscono alla loro “platea” di studenti nel corso dell’anno, durante le lezioni. Niente di più, niente di meno.

Come rivela “Orizzontescuola.it”, “le prove misurano l’apprendimento di alcune competenze fondamentali, indispensabili per l’apprendimento scolastico anche delle altre discipline, così come nella vita, per la cittadinanza o sul lavoro. Si tratta in altre parole di un corredo di competenze chiave che la scuola ha il dovere di trasmettere e che ogni ragazzo ha il diritto-dovere di acquisire. E il modo migliore per rendersene conto è andare a vedere quali sono, disciplina per disciplina”.

PROVE INVALSI, LE MATERIE

Parlando di prove Invalsi, che inizieranno dal 1° marzo per l’ultimo anno delle superiori, ad aprile alle medie e a maggio alle elementari, è opportuno fare un focus sulle materie contemplate, con l’aiuto delle indicazioni fornite da Orizzontescuola.it. Si comincia dalla prova di italiano, “nella quale vengono testate le capacità di comprensione di un testo autentico, misurando sette aspetti della competenza linguistica che valutano la capacità degli studenti di riflettere sul testo, valutarlo, comprenderne l’organizzazione logica e le connessioni interne”. Vi è poi la prova di matematica, che verifica le conoscenze più importanti, “la capacità di risolvere problemi e quella di argomentare in quattro ambiti: probabilità e statistica, aritmetica o algebra, geometria, relazioni e funzioni”. Infine, la prova di inglese, che “misura la capacità di comprendere gli altri nella vita reale attraverso quesiti basati su testi da leggere o da ascoltare autentici, tratti dalla quotidianità, ed è quindi quella meno legata al possesso di conoscenze, ad esempio di grammatica”.



