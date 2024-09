PRUA AL VENTO AL SALONE NAUTICO DI GENOVA 2024

Una passione in continua evoluzione quella del gruppo Guarascio, la cui storia è caratterizzata non solo dalla progettazione e costruzione delle imbarcazioni nel cantiere Prua al Vento, ma anche dalla ricerca dell’innovazione, a cui ben si associa l’artigianalità per realizzare un prodotto che rispecchia lo stile e il design Made in Italy. Dopo aver lanciato nel 2021 la prima barca elettrica, con due moduli da 30 kilowatt e 32 batterie, da 10 metri, verranno presentati due nuovi modelli al Salone Nautico internazionale di Genova, in programma dal 19 al 24 settembre 2024, dove potranno essere testati dai visitatori in acqua.

Si tratta della 7 metri workaround e della 7 metri open: entrambi saranno presenti presso lo stand del gruppo, insieme alla campionatura dei due gommoni modelli THOR 7 metri e 8 metri, di cui c’è il modello THOR 8.0 in versione S.E. (Sport Evolution). L’azienda – che si contraddistingue per elevata qualità, stile, tecnica costruttiva, studio e ricerca – ha deciso di puntare su una nuova configurazione di gommoni.

LE NOVITÀ DEL GRUPPO GUARASCIO

Il modello Thor 8.0 ha due particolarità: grandi spazi a bordo ed elevate prestazioni della sua carena. A ciò si aggiunge un design accattivante e futuristico, offrendo un grande comfort a bordo e garantendo qualità dei materiali che sono di primo livello. Il gioiellino dell’azienda calabrese, che è nel campo delle costruzioni nautiche da 52 anni, rispecchia perfettamente lo stile delle barche italiane, un mix di eleganza e raffinatezza, con un tocco di sportività. A livello di prestazioni, supera la velocità massima di 40 nodi e una velocità di crociera di circa 27 nodi.

Una barca pronta a conquistare il mare, progettata per massimizzare lo spazio, ideale per tutta la famiglia e personalizzabile in base al proprio stile e ai comfort di cui si vuole disporre, senza rinunciare a prestazioni eccezionali, del resto grazie al suo splendido scafo, il Thor 8.0 naviga facilmente tra le onde, rendendolo ideale per gli sport acquatici.

È stata promossa anche dalla rivista di settore Moteur Boat, che ne ha messo in evidenza, ad esempio, qualità delle finiture, ma ha anche riconosciuto l’evoluzione del modello, visto che quattro anni fa era stata lanciata la prima imbarcazione semirigida, ma con il restyling si è arrivati al Thor 8.0 che i francesi hanno avuto modo di testare al Golfe Nautic, a Sarzeau, importatore francese per la costa atlantica.

DA GENOVA A LA ROCHELLE

Tra le novità che saranno presentate dal cantiere Prua al Vento del gruppo Guarascio al Salone Nautico internazionale di Genova 2024 ci sono anche la WA 7.0 e 7 metri open, caratterizzate da versatilità e eccellente navigabilità: saranno presenti in acqua e a terra, quindi sarà possibile effettuare dei test per apprezzare le qualità e le peculiarità marine dei due scafi. L’azienda, infatti, ha annunciato che il nuovissimo Prua al Vento Jaguar 7.0, che ha fatto il suo debutto ufficiale al Boot 2024 di Düsseldorf, è disponibile per le prove in mare al Salone Nautico di Genova!

Molto bolle in pentola, visto che dall’1 al 6 ottobre Prua al Vento sarà al Grand Pavois di La Rochelle, in Francia, il secondo importante evento fieristico francese per numero di visitatori ed espositori.