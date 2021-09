Psicologi/ Il duo rivelazione del 2019: Lil Kaneki e Drast al Seat Music Awards

Chi sono Gli Psicoligi?

Il duo Psicologi sarà sul palco dell’Arena di Verona in occasione della prima serata dei Seat Music Awards, in onda questa sera, giovedì 9 settembre, su Rai 1. Gli Psicologi sono Lil Kaneki, al secolo Alessio Aresu, e Drast, Marco De Cesaris, ragazzi che amano il rap e la musica in generale. Alessio è romano, Marco invece è napoletano, entrambi classe 2001. Si sono conosciuti all’incontro di un gruppo di Facebook di cui fanno parte entrambi e quindi iniziano a fare insieme musica. I loro primi singoli, di genere emo trap e rap acustico, sono stati pubblicati sulla piattaforma SoundCloud, fino a quando non li ha ascoltati una casa discografica romana. Nel 2019 è uscito l’album “Millennum Bug” che presenta delle collaborazioni con Tredici Pietro, Fuera e Madame. Gli Psicologi hanno avuto sempre come progetto, quello di proporre qualcosa di diverso e fresco, trap, ma originale. La loro musica è caratterizzata da aspetti molto semplici, come temi dell’adolescenza, ma con uno stile differente e il tutto con un genere amato ultimamente, come l’Itpop e trap.

La storia degli Psicoligi: da Facebook al successo

Ecco alcuni curiosità sul duo. Gli Psicologi hanno fatto una collaborazione con dei famosi produttori, come Sick Luke e Frenetik&Orange. Il loro nome è nato da un’incomprensione delle persone, che si è confuso dal nome di un loro pezzo, ovvero Psicologi, infatti i fan hanno pensato fosse il nome del gruppo. Sui social network e su Instagram non hanno un account del duo, ma due profili singoli, ovvero quello di Lil di 36 mila seguaci e quello di Drast con 39 mila follower. Nelle loro canzonigli Psicologi raccontano le ansie della loro generazione e rabbia. Alessio Aresu, infatti, non ha avuto un’infanzia felice: la madre era assente e il padre è stato molte volte in carcere; a crescerlo è stato la nonna. I due ragazzi si sono conosciuti su Facebook e hanno iniziato a cantare insieme.

