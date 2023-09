Pubblica sui social le immagini del cane morto: “Sacrificato a Satana”/ Video shock in Calabria

Un video macabro quello pubblicato da un uomo, residente nella provincia di Reggio Calabria, sui social. Nelle immagini messe online, l’utente afferma di aver sacrificato il proprio cane in nome di Satana. Nel girato e postato online si vede l’animale, un cane lupo cecoslovacco di nome Hollywood, senza vita: l’autore si vanta di averlo ucciso per il diavolo. “Ti ho dato in cambio la vita di Hollywood, ora rispetta il patto scritto nelle sacre scritture” dice l’uomo nel video, aggiungendo esclamazioni sataniste.

Come spiega il sito Kodami, diverse associazioni animaliste si sono attivate per segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine del luogo, che ora starebbe indagando sull’accaduto. Valentina Gallo, fondatrice di Coda di Lupo Rescue ODV, è stata intervistata da Kodami: l’attivista ha affermato di aver già proceduto alla denuncia tramite i legali. Lo scorso anno, l’uomo avrebbe pubblicato un video in cui venivano sparati petardi tra le zampe di altri cani. Non mancano poi, sul profilo dell’uomo, insulti e minacce ai carabinieri e alle forze dell’ordine.

La denuncia

Le immagini sono state pubblicate da Massimo Cannizzaro: l’uomo, dopo aver inquadrato il cane, gira la camera verso di sé e parlando dice di averlo sacrificato a Satana. In un altro video, l’uomo, residente in Calabria, piange disperatamente. Il cane è sdraiato per terra senza vita all’interno di casa, mentre lui dice: “Dio ha preso il suo debito a caro prezzo”. Valentina Gallo, a Kodami, ha dichiarato: “In un’altra occasione era stato pubblicato un video in cui venivano fatti scoppiare dei petardi tra le zampe di alcuni cuccioli. Ad oggi, però, non ho ricevuto risposta e ad un anno di distanza questo tizio è ancora libero di agire, fino ad arrivare addirittura a pubblicare le immagini del suo cane ormai senza vita”.

