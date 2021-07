Pukharam, l’uomo che dorme 25 giorni di fila/ 42enne indiano soffre di ipersonnolenza

C’è un uomo in India che dorme 300 giorni all’anno perchè affetto da un raro disturbo che si chiama ‘Axis Hypersomnia’, ossia ipersonnolenza. Come si legge sull’edizione online di Rai News, l’uomo ha 42 anni, si chiama Pukharam, e vive nello stato indiano di Rajsthan, a Nagaur. A causa della sua esagerata sonnolenza, è impossibilitato a fare qualsiasi cosa, tenendo conto che lo stesso è capace di dormire per 20/25 giorni di fila ogni mese, una volta che lo stesso si addormenta.

Per via di questa sua “qualità”, gli abitanti del villaggio lo hanno soprannominato il vivente Kumbhkarna, un personaggio mitologico delle leggende indù di Ramayana, che incantato dagli Dei, finì per dormire per sei mesi di fila senza mai svegliarsi. Miti e leggende a parte, il 42enne indiano soffre di tale patologia da quasi 20 anni, visto che la prima volta che gli era stato diagnosticata aveva solo 23 anni, e da allora la sua vita è stata letteralmente stravolta. Al momento non esiste alcuna cura per il suo disturbo e di conseguenza lo stesso Pukharam può gestire il suo negozio di alimentari solamente cinque giorni al mese, e a volte capita addirittura che si addormenti mentre si trova sullo stesso luogo di lavoro.

PUKHARAM, L’UOMO CHE DORME 25 GIORNI DI FILA: QUANDO SI SVEGLIA È STANCO ED HA MAL DI TESTA

Svegliarlo è un compito quasi titanico se non impossibile: di fatto quando il 42enne prende sonno, non si sveglia più per i successivi 25 giorni. Inizialmente dormiva 15 ore al giorno, praticamente il doppio rispetto a quanto consigliano gli esperti, ma con il passare degli anni il periodo di sonno si è allungato drasticamente, arrivando appunto fino a coprire un lasso di tempo lungo più di tre settimane.

Il problema è che durante questo periodo Pukharam deve essere lavato e deve mangiare, e di tutte queste faccende si prendono carico i famigliari del “dormiglione”, con tutto ciò che ne consegue. La cosa paradossale è che quando si sveglia Pukharam si sente a malapena riposato, accusando a volte anche dei forti mal di testa.

