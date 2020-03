Puma Hitler: bufera social/ Le sneaker Storm Adrenaline “richiamano” il nazista

Scoppia la bufera in casa Puma, noto marchio di abbigliamento sportivo, per via di una certa somiglianza fra il dittatore Adolf Hitler, e un recente modello di scarpe della stessa azienda. Nel dettaglio, come ricorda l’edizione online de La Stampa, si tratta delle nuove sneakers “Storm Adrenaline”, che richiamerebbero appunto al dittatore nazista che durante la seconda guerra mondiale sterminò milioni di ebrei. Ed in effetti la somiglianza c’è, e basta guardarle dall’alto per rendersi conto. La punta delle scarpe in questione risulta essere di colore nero, e richiamerebbe la pettinatura dell’austriaco di cui sopra. Ci sarebbe inoltre anche un richiamo agli storici baffetti del feroce nazionalista suicidatosi nel 1945, precisamente nella parte delle stringhe. Ovviamente è scoppiata una bufera sui social e sul web in generale nelle ultime ore, e sono stati moltissimi coloro che hanno fatto notare la pericolosa somiglianza fra le sneaker firmate Puma e Hitler.

PUMA HITLER, BUFERA SULLE SNEAKER STORM ADRENALINE: LA CURIOSA STORIA DEI FRATELLI DASSLER

C’è poi chi va oltre, convinto che la scelta dell’azienda sportiva non sia affatto casuale. Proprio per questo avrebbe deciso di chiamare le proprie scarpe “Storm Adrenaline”, nome che andrebbe ad evocare, secondo i più complottisti, lo «Sturmabteilung» il primo gruppo paramilitare del Partito Nazista tedesco. La cosa certa è che sia curioso il fatto che questo caso sia scoppiato in un’azienda in qualche modo legata al partito nazista. I fratelli Dassler, Rudolf e Adolf Dassler, crearono infatti la Puma proprio in quel periodo storico, poi, quando la seconda guerra mondiale terminò, ognuno prese strade differenti: Rudolf, arrestato dagli alleati perchè sospettato di essere affiliato alle terribili SS, creò l’azienda sportiva Puma, mentre Adolf, l’altro fratello, diede vita all’Adidas, nome tra l’altro che deriva dal diminutivo del proprio nome “Adi”, con l’aggiunta di “Das”, diminutivo del cognome Dassler.

