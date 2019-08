PUNTURA DI VIAGRA SUL PENE PER NON DELUDERE PARTNER/ “Ora rischio erezione perenne”

Non voleva sfigurare con la ragazza che aveva conosciuto, forse voleva addirittura “impressionarla”: così Danny Polaris, ragazzo tedesco di Berlino, ha chiesto un amico di fargli un’iniezione di viagra direttamente nel pene. Tutto sembrava essere andato per il verso giusto, fino a quando il ragazzo non è stato costretto a scappare in ospedale urlando dal dolore. I medici che lo hanno preso in cura gli hanno subito diagnosticato il priapismo, una malattia che lo condanna ad un’erezione perenne. Letta così, per alcuni, potrebbe addirittura sembrare una benedizione. Ma la sindrome in questione, oltre ad essere caratterizzata da un’erezione dolorosa, e non accompagnata da eccitazione sessuale e successiva eiaculazione, può causare seri danni al pene se non viene curata per tempo. Danny da due settimane si trova ricoverato in ospedale e non è ancora chiaro quando e se vedrà la luce in fondo al tunnel.

RISCHIA EREZIONE PERENNE DOPO PUNTURA DI VIAGRA SUL PENE

E’ stato lo stesso Danny Polaris, sulla sua pagina Instagram, a mettere da parte l’imbarazzo per la vicenda che lo ha visto protagonista e a raccontare l’incubo che sta vivendo sulla propria pelle. I medici infatti dopo il primo ciclo di cure hanno stabilito che il giovane dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico e comunque potrebbe non bastare. Le cure che potrebbero garantire a Danny di fare ritorno alla normalità costano molti soldi e per questo i suoi amici hanno avviato una raccolta fondi in suo sostegno, nella speranza che la vicenda di cui è stato protagonisti porti il maggior numero di persone a manifestargli vicinanza. Danny ha ammesso: “Potrei non avere mai più un’erezione. Spesso piango dalla paura e dal dolore”. Di certo c’è che se oggi potesse tornare indietro farebbe di tutto per scansare quella puntura di Viagra, accettando il rischio di mostrarsi per ciò che era e vorrebbe tornare ad essere.





