Pupo: “Anni fa mi sono innamorato di un uomo”/ “Poi con Morandi un’amicizia speciale”

Si parla di amore e di attrazione nello studio del Grande Fratello Vip, con riferimento all’amicizia nata tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Sulla scia di questo discorso, Pupo prende la parola per fare una dichiarazione inaspettata: in passato ha perso la testa per un uomo. Lo racconta in diretta a Signorini con queste parole: “Negli anni ’80 mi è capitato di provare una simpatia particolare per un ragazzo che lavorava insieme a me, e io sono un eterosessuale, tutti sanno che sto con due donne da 32 anni, ho avuto donne bellissime… Però presi un’infatuazione, mi innamorai di un ragazzo, si chiamava Riccardo e faceva il fonico. Mi in discussione tanto, scrissi anche una canzone per lui!”

Pupo e la forte amicizia con Gianni Morandi

Una rivelazione, quella di Pupo, che spiazza i presenti. Il cantante aggiunge inoltre di aver avuto un rapporto speciale con un altro famosissimo cantante: Gianni Morandi. “Io ho avuto un’amicizia molto molto forte anche con Gianni Morandi, – però chiarisce – non è che mi sono innamorato di lui, ma devo dire che possono nascere rapporti molto importanti anche tra uomini, omosessuali o etero”. Un’osservazione che piace molto a Signorini e tutti i presenti in studio, che lo applaudono.



