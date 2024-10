Pupo stronca Anna Tatangelo a Tale e quale show 2024: il suo commento

Tante emozioni si sono susseguite nella puntata andata in onda ieri sera di Tale e quale show 2024, con il cantante e giurato speciale per una sera Pupo capace di rubare la scena nei giudizi. In particolare Pupo ha aguzzato la lingua quando è arrivato il momento di dire la sua su Anna Tatangelo, interpretata per l’occasione dalla bravissima Giulia Penna, elogiata dalla stessa ex compagna di vita di Gigi D’Alessio sui social.

Perchè Gabriele Baio ha lasciato Amici 2024?/ Reazione social e cos'è la "Sindrome dell'impostore"

Durante la puntata di ieri sera di Tale e quale show 2024, Pupo non ha risparmiato una frecciata ad Anna Tatangelo, dopo aver ascoltato la versione di Giulia Penna: “Non voglio discutere il talento di Anna Tatangelo, ma lei è una cantante non tanto riconoscibile per la voce, quanto per le canzoni che canta. Se sentissi Anna Tatangelo cantare un pezzo standard, difficilmente la riconosceresti, lei ha una grande voce, ma spesso porta il canto allo stupire con l’acuto, con l’urlo, personalmente, preferisco un canto più morbido, più colorato, la riconosci perché canta le canzoni di D’Alessio” ha tuonato Pupo dicendo così la sua su Anna Tatangelo e ovviamente scatenando il mondo dei social che non ha perso occasione per puntare il dito contro il cantante toscano.

Simona Cavallari e la malattia, la depressione: "Non volevo più vivere"/ "La tristezza è arrivata quando..."

Tale e quale show 2024, Anna Tatangelo reagisce sui social dopo la frecciata

Il commento di Pupo di ieri sera a Tale e quale show 2024 è ovviamente arrivato fino alle orecchie di Anna Tatangelo, che ha assorbito e incassato, ma ad ora si è limitata a intervenire sui social per fare i complimenti a Giulia Penna, la musicista che l’ha interpretata molto bene calandosi alla perfezione nei suoi panni nel programma di Carlo Conti.

E i social non hanno risparmiato degli attacchi nei confronti di Pupo: “E’ stato squallido nei commenti”, e poi ancora “Doveva giudicare Giulia Penna e non Anna Tatangelo se non lo avesse capito” si legge. Insomma, un’uscita che Pupo avrebbe potuto risparmiarsi e che ha attirato altrettanti attacchi dopo la puntata di Tale e quale show 2024.

Genitori Natasha Stefanenko, chi sono?/ "La loro storia d’amore una sceneggiatura perfetta per un film"