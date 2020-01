Pupo contro Antonella Elia/ “Basta offendere”, lei “Sei il moralista del GF Vip!”

Inizia tra infuocati scontri la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Di fronte alle immagini delle pesanti accuse tra donne, e soprattutto da parte di Antonella Elia, Pupo decide di rompere il silenzio e dire la sua. “Io seguo veramente con attenzione le vostre vicende. Questa ossessione dell’essere vera o falsa, lì dentro a dire ‘quella è vera, quella è falsa..’ Quello che io penso è che uno può essere se stesso non ledendo gli altri, non offendendo gli altri.” L’opinionista ci tiene particolarmente a chiarire il suo pensiero e aggiunge: “Io vedo che si tende lì, con la scusa di essere se stessi, di dire tutto quello che ci viene in mente, anche offendendo la dignità e la sensibilità altrui. Perché?”

Pupo attacca Antonella Elia: scontro in diretta al Grande Fratello Vip

Pupo ce l’ha con Antonella Elia e il suo sfogo in diretta al Grande Fratello Vip prosegue: “C’è una sorta di ipocrisia buona che manda avanti il mondo, e quella cattiva che non piace a nessuno, prima di tutto a me. Quindi vi invito ad essere anche un po’ attente, soprattutto tra voi donne, nel buttarvi fango addosso in maniera inutile e offensiva”. La Elia non ci sta e lo accusa: “Sei diventato il moralista del Grande Fratello Vip! Bravo”. Pupo però replica a tono: “È totalmente il contrario amica mia! Il mio è un discorso non da moralista ma da persona educata!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA