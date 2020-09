Pupo punge Elisabetta Gregoraci: “Per lei va bene Fausto Leali”/ “Ha la prostatite?”

Elisabetta Gregoraci fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 e Pupo ci mette subito del pepe. Inevitabile il riferimento alla storia con Flavio Briatore, che arriva sotto forma di pungente battuta, riferita anche alle ultime notizie che l’hanno reso protagonista. Si parla di possibile nuovo amore per la Gregoraci nella Casa e Pupo lancia subito la battuta: “Io penso che abbia più speranze Fausto Leali con la Gregoraci”. Alfonso Signorini coglie il riferimento e sottolinea: “Più che altro per una questione anagrafica. Poi assomiglia un po’ a Briatore Fausto!” È a questo punto che Pupo ci mette l’ultimo carico e chiede a Leali “Fausto tu hai problemi di prostata per caso? Si? Perfetto allora!” Il riferimento è ai problemi di salute dovuti di Briatore degli ultimi giorni dovuti al Covid e alla polemica sorta quando si è parlato appunto di “un’infiammazione alla prostata”.

