Pupo stuzzica Barbara D’Urso?/ “Un flirt con una donna famosa, lei nega però…”

Mentre nella Casa del Grande Fratello Vip continuano scontri e sorprese, nello studio con Alfonso Signorini non manca il gossip. È Pupo a lanciarlo, dopo aver visto le dichiarazioni di Antonio Zequila sul flirt con Adriana Volpe che lei però nega. “È capitato anche a me. – ammette Pupo in studio – C’è una donna molto famosa con la quale ho avuto un flirt che lo nega perché noi siamo poveracci, io Zequila…” Signorini è subito incuriosito: “No scusa, tu non puoi dirmi che c’è una donna molto famosa… devi farmi il nome, cognome e codice fiscale!”, ironizza ma Pupo non è disposto a citarla, anche se, con un tuffo al passato, sembra chiaro il riferimento a Barbara D’Urso.

Alfonso Signorini “scopre” Pupo: la frecciatina a Barbara D’Urso?

Pupo allora spiega: “Non è dentro la Casa! Diciamo che le donne hanno il diritto e questo vantaggio, devono tacere, loro possono dire tutto… Diciamo così: se la storia era stata con Celentano oppure con Vasco Rossi magari lo diceva, un Pupo invece…” A questo punto, Alfonso Signorini sbotta: “Ma io allora ho capito: è Barbara D’Urso!” Pupo però svia “Ma io non ho detto niente!” Tuttavia la vicenda del presunto flirt dei due, finita anche in tribunale, la ricordano oggi ancora in tanti.

