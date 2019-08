Purché finisca bene 2 – Mia moglie, mia figlia, due bebè/ Su Rai 1 torna la serie

Purché finisca bene 2 – Mia moglie, mia figlia, due bebè va in onda su Rai 1 nella prima serata di oggi, domenica 4 agosto, dalle ore 21.25. Si tratta di una commedia per la televisione diretta nel 2016 da Eugenio Cappuccio (Volevo solo dormirle addosso, La vita è una sola, Il caricatore) ed interpretato da Neri Marcorè, Serena Autieri (Notte prima degli esami – Oggi, Il principe abusivo, Se mi lasci non vale) e Flavia Gatti. Il film fa parte della seconda stagione della serie Purchè finisca bene, composta da film per la televisione indipendenti fra loro che reinterpretano i toni della commedia all’italiana classica, riportandoli all’Italia di oggi.

Purché finisca bene 2 – Mia moglie, mia figlia, due bebè, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Purché finisca bene 2 – Mia moglie, mia figlia, due bebè. Antonio Novelli (Neri Marcorè) è un albergatore di successo. Proprio grazie ai suoi ottimi risultati sul lavoro, l’uomo può concedersi un periodo di relax da dedicare alla moglie Amalia (Serena Autieri) e soprattutto alla figlia Noemi (Flavia Gatti), un’adolescente molto intelligente ma che, proprio a causa del suo acume, fatica a relazionarsi con i suoi coetanei. Antonio si ritrova quindi con molto tempo libero e decide di conoscere meglio la figlia e organizzare alcune gite insieme a lei, rendendosi conto di averla sempre un po’ trascurata a causa del suo lavoro. Amalia però preferirebbe ricevere maggiori attenzioni dal marito, e vorrebbe sfruttare questo suo periodo di distacco dal lavoro per allargare la famiglia e pianificare un secondo figlio.

