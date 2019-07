Putin a Roma, domani visita lampo/ L’agenda degli incontri: Papa, Mattarella e Conte

Una visita lampo di una sola giornata che vedrà mezza città di Roma di fatto bloccato per la venuta di Vladimir Putin dalla Russia: il Presidente torna in Italia dopo un’assenza durata addirittura dal 2015 e in poche ore sarà al centro di un’agenda fittissima tra cultura, religione, temi internazionali ed economia. Il periodo politico è complesso, con le nomine Ue che hanno evidenziato in questi giorni ancora la presenza forte dell’asse franco-tedesco in Europa e con peso di quanto sperasse Putin nel blocco di Visegrad e della stessa Italia di Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Non solo, dopo l’intervista negli scorsi giorni al Financial Times, il Presidentissimo del Cremlino ha definito «obsoleto» il liberalismo facendo scattare la gran parte delle cancellerie europee intimorite da un presunto attacco ai valori occidentali. Putin ha smentito il tutto parlando di uomo sempre vicino alle linee e idee del liberalismo anche se contrario all’imposizione dello stesso sistema sui valori religiosi e culturali. Insomma, un momento assai caldo per il leader russo per sbarcare nell’Italia messa nel mirino da Macron e Merkel per gli atteggiamenti e le politiche sul fronte immigrazione ed economia. L’occasione della visita di Putin sarà anche quello di rilanciare il dialogo nel Forum italo-russo sul piano commerciale, economico e ovviamente politico.

LA VISITA DI PUTIN A ROMA: INCONTERÀ ANCHE BERLUSCONI?

La ricchissima agenda della giornata di domani, giovedì 4 luglio, a Roma vede impegnato in primo luogo Vladimir Putin in un incontro in Vaticano con Papa Francesco: a seguire la sua visita ufficiale farà tappa al Quirinale con un vertice con Mattarella e poi a Palazzo Chigi con il Presidente Giuseppe Conte. Al termine vi sarà una conferenza stampa congiunta tra i due Presidenti di Italia e Russia: diversi e molto delicati i dossier internazionali che i due leader dovranno affrontare nel corso della breve udienza privata. Si va dai rapporto tra Europa e Russia, con l’inevitabile tema delle sanzioni, passando poi per Venezuela, Iran e la Libia, ovvero le tre “polveriere” che tengono in ansia la comunità internazionale. Possibile un passaggio sul tema mai domo dello scontro Ucraina-Mosca nonché un aggiornamento sulla posizione di mediazione dell’Italia tra gli Usa di Donald Trump e la Russia di Vladimir Putin. L’agenda ufficiale del leader russo in teoria finirebbe qui, ma non è escluso – spiega l’Agi – una visita lampo al suo vecchio amico Silvio Berlusconi in tarda serata prima della partenza per Mosca di fatto come era già avvenuto a Milano nel 2015 dopo la visita all’Expo.

