Putin, Biden, telefonata di 50 minuti per evitare la guerra in Ucraina/ I due scenari

Lunga telefonata fra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e quello della Russia, Vladimir Putin. Come riferisce l’edizione online del Corriere della Sera, nelle scorse ore i due leader delle rispettive superpotenze si sono sentiti per circa 50 minuti, con l’obiettivo di evitare la guerra in Ucraina. Questa volta è stato Putin a prendere l’iniziativa, chiedendo un contatto diretto con il suo collega a stelle e strisce. Il motivo in realtà non è stato spiegato, e anche un consigliere di Biden ha ammesso, attraverso una conference call, di non avere una risposta precisa sul perchè di questa chiacchierata.

E’ certo comunque che si è trattato di un’opportunità per dare seguito alla complicata azione diplomatica degli ultimi mesi, a cominciare dal vertice virtuale tenutosi a inizio mese di dicembre, il 7 di preciso. Stando a quanto segnalato dall’intelligence degli Stati Uniti, l’esercito russo sta continuando le sue manovre massicce lungo il confine orientale con l’Ucraina, nell’area del Donbass, sotto controllo delle milizie filo russe dal 2014.

PUTIN, BIDEN, LUNGA TELEFONATA: URGENZA NELLA MOSSA DEL PRESIDENTE RUSSO

Di conseguenza Kiev teme che Mosca possa invadere la propria nazione, cominciando dall’attaccare Mariupol, una cittadina portuale collocata sulla strada verso la Crimea. Secondo quanto circolante a Washington, Putin sarebbe cercando di capire quali siano le reali intenzioni di Biden prima di lanciare l’offensiva militare, ovvero, comprendere fino a dove la Nato si spingerebbe per proteggere l’Ucraina.

La seconda linea di pensiero, che è anche la più quotata, è che il presidente della Federazione Russa starebbe cercando di capire se sia possibile trattare su un piano di parità. “La sua richiesta principale è nota – scrive a riguardo il Corriere della Sera – l’Ucraina non deve entrare nella Nato. Biden l’ha già respinta con nettezza: non può essere Mosca a decidere per Kiev e per l’Alleanza Atlantica. Ma i russi sanno che sul punto gli europei, al di là delle dichiarazioni formali, sono tormentati dai dubbi”. Stando a quanto scrivere via Solferino nella mossa di Putin, la chiamata a Biden, vi sarebbe comunque un senso di urgenza, vuole capire il prima possibile come muoversi, e questa situazione di stallo senza dubbio non giova alla sua politica: staremo a vedere nei prossimi giorni come evolverà questa spinosa vicenda.

