Putin ha cancro alla tiroide?/ “Lo zar malato: lo segue un oncologo specializzato”

Il presidente russo Vladimir Putin, che dal 24 febbraio scorso ha comandato l’invasione in Ucraina dopo la richiesta della Nazione capeggiata da Zelensky di entrare nella Nato, sarebbe malato. Secondo quanto riporta il media indipendente russo Proekt, il presidente avrebbe un tumore alla tiroide. Il portale ha svolto un’ampia inchiesta, nella quale ha indagato anche sul lungo elenco dei medici personali che da tempo accompagnano il presidente nei suoi viaggi.

Come si legge su Proekt: “Dall’inizio del primo mandato di Putin, il Cremlino iniziò a nascondere informazioni sulla salute dell’allora giovane presidente, anche quando cadde da cavallo, ferendosi alla schiena”. Il media indipendente russo prosegue spiegando che da tempo i medici accompagno “lo zar” nei suoi viaggi. Il presidente ha un intero team di sottri a propria disposizione: “L’anziano Putin è ora accompagnato da un vasto team di medici, tra cui un chirurgo specializzato in cancro alla tiroide”. Il Cremlino ha smentito queste indiscrezioni. Secondo il portavoce Dmytry Peskov, il fatto non è vero.

Putin malato? Le indiscrezioni dalla Russia

I rumors sulla presunta malattia di Vladimir Putin non finiscono qui. Secondo Proekt, il presidente avrebbe un tumore alla tiroide. Altre indiscrezioni arrivano sempre dalla Russia e si basano sulle 35 visite nell’arco di quattro anni che ha svolto lo zar presso un oncologo specializzato nella lotta al cancro alla tiroide. Sono dunque vari gli indizi che porterebbero a credere che il capo del Cremlino abbia una patologia molto grave, con la quale si troverebbe a convivere da tempo. Inoltre, negli ultimi anni, il presidente è stato più volte fotografato nel corso delle riunioni e dei summit a distanza dai suoi fedeli collaboratori.

Proekt, media indipendente russo, ha pubblicato l’inchiesta sul proprio sito e sui social network. Nel post su Twitter si legge: “Abbiamo promesso di svelarvi il segreto principale del Cremlino. Certo, stiamo parlando della salute di Vladimir Putin. Il “progetto” ha trovato un elenco di medici personali che accompagnavano il presidente russo nei suoi viaggi. I dettagli sono nella nostra indagine”.











