Putin, il piano è raggiungere tutti gli obiettivi

Vladimir Putin torna a parlare di Ucraina in occasione del secondo anniversario dell’annessione di quattro regioni ucraine da parte della Russia. Il presidente russo ha dichiarato che verranno raggiunti in Ucraina tutti gli obiettivi che la Russia si è posta, la dichiarazione arriva dopo che nella notte è andato in scena un importante attacco di droni. La tensione è stata considerevole, il raid ha coinvolto diverse città ucraine, il bollettino mostra almeno 16 civili feriti ieri a Zaporizhzhia.

UCRAINA/ Donbass e Kursk, lo scambio ancora possibile per favorire la pace?

Zelensky subito dopo l’accaduto ha dichiarato di essere fermamente convinto sul fatto che Trump sarà dalla parte dell’Ucraina, si sbilancia anche riguardo al nucleare “Putin non userà l’atomica”, queste le parole del presidente ucraino Zelensky riportate dall’agenzia Ansa. In un clima di tensione continua, Vladimir Putin non accenna a indietreggiare anzi rivendica i suoi obiettivi in Ucraina affermando di avere la ferma volontà e convinzione di raggiungerli. Nell’ottica di un proseguo del conflitto, il presidente russo Putin ha firmato un decreto sulla coscrizione autunnale per il servizio militare nell’esercito russo che prevede l’arruolamento di 133 mila russi di età compresa tra i 18 e i 30 anni

Vladimir Putin: "Pronti a usare atomica in caso di attacco"/ Come cambia la dottrina nucleare della Russia

Putin, non si placano gli attacchi in Ucraina

Non accenna a placarsi la guerra che vede coinvolte Russia e Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in occasione del secondo anniversario dell’annessione di quattro regioni ucraine da parte della Russia, tramite un videomessaggio , di voler raggiungere tutti gli obiettivi in Ucraina. La Russia prosegue con gli attacchi aerei, l’aeronautica militare ucraina ha dichiarato che ha sparato missili e droni contro 11 regioni dell’Ucraina e quella di stanotte è la 33esima notte consecutiva di attacchi aerei dietro la linea del fronte. La Russia ha stabilito un nuovo record negativo.

UCRAINA/ Zelensky e il suo “piano della vittoria”, una nuova mina per l’Ue

Le difese antiaeree ucraine sono state impegnate questa notte per respingere un attacco di droni durato cinque ore, non si segnalano vittime. I droni impiegati dalla Russia sono droni Shahed, solo a settembre ha lanciato più di 1.300 droni Shahed contro l’Ucraina. L’Ucraina ha sviluppato anche droni di nuova generazione impiegati negli attacchi di lungo raggio. I funzionari russi hanno dichiarato di avere abbattuto solo domenica più di 100 droni ucraini. La tensione rimane alta tra i due stati e le esplosioni multiple e i colpi di mitragliatrice continuano a fare da sfondo ad uno scenario già molto triste