Putin: “no pagamento rubli? Taglio gas all’Europa”/ Minaccia Russia “no beneficienza”

PUTIN INSISTE CON LA MINACCIA DEL GAS: “TAGLIO FORNITURE SE…”

Vladimir Putin fa sul serio anche sul fronte gas: nel pieno della guerra in Ucraina, dopo le forti sanzioni subite dalla Russia da parte dei Paesi occidentali per l’atroce invasione di Kiev, il Cremlino torna a minacciare i rivali della Nato sul fronte energetico.

Joe Biden non ritratta “Putin dittatore”/ “Esprimevo sdegno, non complico diplomazia”

Già ieri Putin aveva dato via libera al Governo russo di attuare entro il 31 marzo tutte le disposizioni che prevedono l’uso del rublo per i pagamenti nelle forniture di gas “ai Paesi ostili”. Dopo la dura reazione dell’Occidente, oltre che delle realtà energetiche internazionali – in prima fila l’Eni che ha negato qualsiasi tipo di pagamento in rublo ritenendolo non solo ingiusto ma anche infattibile – Mosca torna al contrattacco: «La Russia non farà beneficenza, fornendo all’estero gas gratuito: niente pagamenti, niente gas», così ha parlato dal Cremlino il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. «Sicuramente non faremo beneficenza e non invieremo gas gratis all’Europa occidentale», ha concluso Peskov commentando il rifiuto dei Paesi occidentali di pagare il gas russo in rubli.

Negoziati di pace Ucraina-Russia/ In Turchia con Erdogan e Abramovich: le richieste

RUSSIA: “NO BENEFICIENZA SUL GAS ALL’EUROPA”. IRA G7

Ieri infatti era stato il G7 con una nota della presidenza di turno tedesca a rispondere le rime alla conferma di Mosca di insistere con i pagamenti energetici con moneta corrente russa: «Tutti i ministri del G7 hanno concordato che questa sarebbe una chiara e unilaterale violazione dei contratti in essere», ha spiegato Robert Habeck, ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco dopo la riunione con gli omologhi Ministri dell’energia di Usa, Canada, Uk, Italia, Francia, Giappone e Ue.

La richiesta di Putin «è inaccettabile, chiederemo alle aziende coinvolte di non ascoltare le pretese di Putin»: l’Eni ha già dato la medesima linea e come essa anche tante altre si dicono pronte a stare dalla parte europea. Ma se la Russia decidesse davvero di chiudere i rubinetti del gas? «Siamo preparati a tutti gli scenari», ha ribadito Habeck dal G7, «La pretesa di Putin di convertire i contratti in rublo – ha concluso – significa che è con le spalle al muro, altrimenti non avrebbe fatto una richiesta simile».

Terza guerra mondiale, ultime notizie/ Russia: “no nucleare”. Ucraina: “Nato debole”

© RIPRODUZIONE RISERVATA