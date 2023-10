Putin-Xi Jinping, incontro a Pechino/ “Tra Cina e Russa fiducia reciproca e coordinamento strategico”

La guerra fra Ucraina e Russia giunge al giorno numero 602 intanto si registra un nuovo incontro fra il presidente della federazione russa, Vladimir Putin, e quello cinese Xi Jinping. I due si trovano in questo momento insieme a Pechino, per un bilaterale fra due “cari amici”, così come specificato dallo stesso Putin. Mosca ha espresso una vicinanza al gigante asiatico, e di rimando Xi ha risposto dicendo: “Tra Cina e Russia fiducia reciproca, coordinamento strategico efficace”.

Secondo quanto si legge sul sito di TgCom24, Xi Jinping avrebbe chiesto all’omologo russo maggiori sforzi congiunti per “salvaguardare l’equità internazionale” e la “giustizia”, anche se non è ben chiaro a cosa si riferisca. Inoltre, durante le battute iniziali del bilaterale fra due degli uomini più potenti della Terra, Xi ha salutato con favore gli sforzi per “uno stretto ed efficace coordinamento strategico” tra i due Paesi.

PUTIN XI JINPING, INCONTRO IN CORSO A PECHINO: “200 MLD DI DOLLARI DI SCAMBI”

Il vertice è in corso presso la Grande sala del popolo di Pechino: “I nostri due Paesi hanno approfondito la fiducia politica reciproca e mantenuto uno stretto ed efficace coordinamento strategico”, le parole di Xi citato dai media cinesi. “Il nostro volume di scambi bilaterali ha raggiunto un livello record e si sta avvicinando all’obiettivo di 200 miliardi di dollari”, ha spiegato ancora come riferisce CCTV, la televisione di stato cinese.

Vladimir Putin ha aggiunto che la Russia e la Cina, “come la maggior parte dei Paesi, condividono il desiderio di una cooperazione paritaria nel mondo”, intervenendo alla cerimonia di apertura del forum sulla Belt and Road Initiative (Bri). Nel frattempo, come detto in apertura, non si arresta il conflitto e gli Stati Uniti hanno fatto sapere che la Casa Bianca è pronta a chiedere al Congresso un nuovo pacchetto di aiuto del valore di 100 miliardi di dollari per appoggiare Israele e l’Ucraina, così come riferito dal Wall Street Journal.

